Acxan Duque, exviceministro de la Igualdad, entrega su versión de la foto íntima que envió a subalterna: “No he cometido delito”

Acxan Duque renunció a su cargo como viceministro y jefe jurídico del Ministerio de la Igualdad luego de que se conociera una queja en su contra: compartió una fotografía íntima con una subalterna a través de WhatsApp y podría ser investigado por supuesto acoso sexual. El exfuncionario, en entrevista con SEMANA, se refirió a la situación y anticipó que no habría cometido ninguna ilegalidad.

SEMANA: ¿Qué tiene para decirle al país?

Acxan Duque: Como persona y funcionario público, no he cometido ningún delito. El error que se presentó no constituye delito alguno bajo la luz del derecho penal colombiano. Más que no haber cometido un delito, nunca falté a la dignidad de la mujer ni nada de eso.

Renunció viceministro de la Igualdad que envió foto íntima a subalterna

SEMANA: ¿Qué fue lo que ocurrió?

A.D.: Yo tengo una conversación privada. En esa conversación privada envío una foto que, a la vez, también se me va a otros chats. Uno de esos chats es con una subalterna y funcionaria del Ministerio de la Igualdad. Inmediatamente, procedo a eliminar la foto y a presentar excusas, señalando que el contenido privado no era para ella. Además, señalo que procederé ante el control interno y talento humano a presentar lo respectivo para que se apliquen los protocolos.

SEMANA: ¿Quién es la mujer?

A.D.: Ella es funcionaria de la oficina jurídica, que hace parte del equipo legislativo. Nunca crucé una llamada telefónica, no cruzamos mensajes, nunca me reuní con ella solo, no compartí con ella en espacios por fuera de la institución, y tampoco dentro de la institución, fueron tres reuniones, creo. Nunca hubo ninguna táctica, enamoramiento, nada de eso.

Acxan Duque, viceministro de la Igualdad. Foto: Unidad de Restitución de Tierras.

SEMANA: ¿Por qué renunció al cargo en el Ministerio de la Igualdad?

A.D.: Yo tomo la decisión de renunciar por dos cosas. La primera es que siempre he creído que cuando pasa algo que uno tenga que defenderse jurídicamente, uno debe apartarse del cargo, ¿para qué? Para que su actuación personal no influya con su actuación como funcionario, pero en especial, con el Ministerio de la Igualdad. Yo no renuncio por lo que digan personajes políticos.

SEMANA: En una conversación previa, usted dijo que había algo detrás de esta situación, ¿a qué se refirió?

A.D.: Yo creo lo que hay detrás de todo es una estratagema política. Yo no he cometido, por el error que se ha presentado, ningún delito. Esto es una estratagema política. Te cuento varias cosas.

Las observaciones o las proposiciones al proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad, la que más ha presentado observaciones es esta persona. Esta persona, cuando me refiero, es la candidata presidencial (Paloma Valencia). ¿Observaciones como cuáles? Eliminar las oficinas de control interno, cuestiones que son de ley. Ella ha sido una de las senadoras más insistentes en querer demostrar que en el Ministerio existe una nómina paralela, cuando no es así. Yo creo, sin referirme a ella realmente, que esto es toda una estrategia mediática.

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SEMANA: ¿La Fiscalía lo ha notificado de algún proceso en su contra?

A.D.: Yo no tengo ni una sola investigación, ¿por qué? Porque no existe delito. No tengo una sola investigación. No tengo una sola indagación preliminar por parte de la Procuraduría General de la Nación. No tengo. Lo único que tengo es un documento que yo presenté poniendo de presente una situación errónea que se había presentado con una subalterna, y el documento que ella presentó en donde dice exactamente lo mismo que yo digo.