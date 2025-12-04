Suscribirse

Política

Advierten sobre “ejército paralelo de civiles armados” que se habría creado en Colombia

El senador Antonio José Correa aseguró que las empresas de seguridad privada tienen casi la misma cantidad de personas armadas que la Fuerza Pública.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 10:28 p. m.
Senador del Partido de la U, Antonio José Correa.
El senador del Partido de la U, Antonio José Correa, aseguró que se habrían conformado empresas de seguridad de manera irregular. | Foto: Cortesía del senador.

El senador Antonio José Correa aseguró que Colombia tendría un “ejército paralelo de civiles armados” integrado por las personas que trabajan para la seguridad privada.

El congresista reveló cifras sobre cómo está el despliegue de personas que laboran para esas compañías, quienes tienen permiso de portar armas de fuego que son suministradas por las mismas empresas de vigilancia.

En estas trabajan 350.118 personas, una cifra que contrasta con la cantidad de uniformados de la Policía Nacional (187.000) y los que están al servicio del Ejército (180.000). Juntas, esas dos fuerzas del Estado suman 367.000 personas, una cifra semejante a la cantidad de guardas de seguridad privados.

Contexto: En evento del Ejército, Gustavo Petro aprovechó para enviar mensaje directo a Donald Trump: “No nos dejamos comprar”

El senador Correa advirtió que en el lapso comprendido entre 2018 y 2022 se habían registrado 1.100 trámites de carácter “ilegal” en los que los funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia habrían facilitado la creación de empresas de seguridad que él calificó como “fachada”.

“Por años nadie revisó a quién se le entregaban esas armas. Desde 1993, cuando nació la Superintendencia, jamás se hizo una auditoría profunda. Cuantas de estas armas se encuentran en manos de la ilegalidad, urge inventario real. Solo en este gobierno se empezó a destapar el entramado. Y lo descubierto es escandaloso”, consideró el legislador.

Contexto: Abelardo de la Espriella presentó firmas para avalar su candidatura: “Vamos a la primera vuelta”

“Estamos hablando, sin rodeos, de un negocio criminal montado desde el Estado. De una estructura que operó en la impunidad durante décadas para armar a privados, muchos sin control alguno, mientras se hacía la vista gorda frente al riesgo para la seguridad nacional”, opinó el congresista del Partido de la U.

El senador pidió que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen a los superintendentes de vigilancia que ha tenido el país desde 1993 y hasta la fecha para revisar cómo ha operado la entrega de esas licencias.

Contexto: Las inconsistencias que dejó Paloma Valencia por el caso Calarcá en medio del debate contra el Gobierno en el Senado: “Es extraño”

Además, envió un mensaje de respaldo al Gobierno de Gustavo Petro porque, asegura, la administración ha revelado las irregularidades que estarían envolviendo a algunas compañías dedicadas a la seguridad privada.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Niño de 9 años habría sido secuestrado en Candelaria, Atlántico: un motorizado se lo llevó mientras jugaba fútbol

2. Estados Unidos amenaza a Maduro si llega a atacar este país vecino de Venezuela

3. Lidio García, presidente del Senado, le hizo frente a Gustavo Petro tras nueva arremetida del mandatario contra EE. UU.

4. “No merecía este final“: el doloroso mensaje que dejó el primo de Jean Claude Bossard, el joven asesinado por un robo en Bogotá

5. Revés para Héctor Carvajal en la Corte: revocan auto con el que rechazó las demandas contra la consulta popular

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Congreso de la Repúblicaseguridad privada

Noticias Destacadas

Lidio García y Gustavo Petro.

Lidio García, presidente del Senado, le hizo frente a Gustavo Petro tras nueva arremetida del mandatario contra EE. UU.

Redacción Semana
Senador del Partido de la U, Antonio José Correa.

Advierten sobre “ejército paralelo de civiles armados” que se habría creado en Colombia

Redacción Semana
El presidente Gustavo Petro dio un llamativo discurso en un evento público.

Gustavo Petro soltó frase que generó revuelo: “Para que los berracos gringos no se metan tanta cocaína en la cabeza”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.