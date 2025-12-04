El senador Antonio José Correa aseguró que Colombia tendría un “ejército paralelo de civiles armados” integrado por las personas que trabajan para la seguridad privada.

El congresista reveló cifras sobre cómo está el despliegue de personas que laboran para esas compañías, quienes tienen permiso de portar armas de fuego que son suministradas por las mismas empresas de vigilancia.

En estas trabajan 350.118 personas, una cifra que contrasta con la cantidad de uniformados de la Policía Nacional (187.000) y los que están al servicio del Ejército (180.000). Juntas, esas dos fuerzas del Estado suman 367.000 personas, una cifra semejante a la cantidad de guardas de seguridad privados.

El senador Correa advirtió que en el lapso comprendido entre 2018 y 2022 se habían registrado 1.100 trámites de carácter “ilegal” en los que los funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia habrían facilitado la creación de empresas de seguridad que él calificó como “fachada”.

“Por años nadie revisó a quién se le entregaban esas armas. Desde 1993, cuando nació la Superintendencia, jamás se hizo una auditoría profunda. Cuantas de estas armas se encuentran en manos de la ilegalidad, urge inventario real. Solo en este gobierno se empezó a destapar el entramado. Y lo descubierto es escandaloso”, consideró el legislador.

“Estamos hablando, sin rodeos, de un negocio criminal montado desde el Estado. De una estructura que operó en la impunidad durante décadas para armar a privados, muchos sin control alguno, mientras se hacía la vista gorda frente al riesgo para la seguridad nacional”, opinó el congresista del Partido de la U.

El senador pidió que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen a los superintendentes de vigilancia que ha tenido el país desde 1993 y hasta la fecha para revisar cómo ha operado la entrega de esas licencias.