Atención: presidente Petro ordenó buscar las armas de las Convivir, dijo que fueron compradas con dinero público

El presidente de la República, Gustavo Petro, en el evento que se desarrolló en la Casa de Nariño, sobre la posesión de seis nuevos funcionarios de su gobierno, dio la orden de buscar todas las armas de las Convivir que según el mandatario colombiano fueron compradas con dineros públicos.

El mandatario colombiano le entregó la tarea sobre adelantar los inventarios de las armas de las Convivir a Sneyder Alfonso Manzur Arrieta nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, dijo el jefe de Estado que podría configurarse el delito de detrimento patrimonial.

“Todas las armas de las Convivir fueron compradas con dinero público, decenas de miles, ¿dónde están esas armas?, si son dineros públicos deberíamos tenerlas bajo inventario”, sostuvo Petro.

Y fue más allá el mandatario colombiano en su discurso en la Casa de Nariño: “O debería haber unos cuantos procesados por detrimento patrimonial y pérdidas de dineros públicos, ¿dónde están las armas de las Convivir?, eso hace parte de la Comisión de la Verdad, son armas públicas, compradas con dineros públicos, ¿quién se quedó con ellas?”.

De acuerdo con varios reportes Las cooperativas de vigilancia y seguridad privada Convivir nacieron en Colombia con el objetivo de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a una comunidad en diferentes regiones del país, en el marco de una cruda ola de violencia por la que atravesó el país.

Nuevas posesiones

En la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, posesionó a un nuevo grupo de funcionarios que integrará a partir de este miércoles 28 de septiembre el Gobierno nacional del Pacto Histórico. Se trata de personas que estarán a cargo de entidades como Migración Colombia, la Agencia Nacional de Contratación, la Superintencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Fondo Paz, entre otros.

De esa manera, el mandatario de los colombianos continúa consolidando su equipo de trabajo de su administración para los próximos cuatro años. El jefe de Estado en la ceremonia pidió a los nuevos funcionarios que trabajen de la mano con la ciudadanía atendiendo sus necesidades primordiales.

Así mismo, señaló que los directores y superintendentes tienen la misión de luchar en contra de la corrupción para evitar casos que afecten la transparencia del Gobierno nacional, con una coordinación en el programa nacional de austeridad.

- José Reyes Rodríguez Casas, director general de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.

- Pablo Francisco Pardo, director del Fondo de Programas Especiales para la Paz del DAPRE.

- Stalin Antonio Ballesteros García, director general de la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente.

- Carlos Fernando García Manosalva, director general de la Unidad Administrativas Especial Migración Colombia.

- Sneyder Alfonso Manzur Arrieta, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.

- Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Así avanza el proceso de paz

El comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, aseguró que más de diez grupos armados ilegales ya iniciaron la aplicación de un cese unilateral al fuego en varias regiones del país, situación que, según el funcionario de la Presidencia, abona el camino para un cese multilateral.

Uno de los grupos que, según el comisionado, ya empezó un cese unilateral al fuego, es el de la estructura criminal de las denominadas disidencias de las Farc, Estado Mayor de alias Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia.

Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. - Foto: Semana

De acuerdo con Rueda, también se han sumado algunas oficinas (bandas dedicadas al sicariato), las Autodefensas de la Sierra Nevada, el Clan del Golfo, entre otros.

“Se han sumado ya varios grupos, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, están las AGC (Clan del Golfo), están varias oficinas de ciudades y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada grupo, con su propia identidad, naturaleza y motivación, está expresando su disposición a ser parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar y vamos avanzando”, sostuvo Rueda.

finalmente, el comisionado de Paz señaló que el próximo 2 de octubre la sociedad civil colombiana promoverá un acto de paz, en la que se ha convocado, según el alto funcionario del Gobierno nacional, una jornada de “no mataras”, de la misma manera, aseguró que ese día se reactivarán varios compromisos en el Teatro Colón.