Autoridades desplegaron operativo para ubicar al ganadero Plutarco Santamaría, secuestrado en La Jagua de Ibirico

El gremio ganadero está en alerta, luego de que se conoció que fue secuestrado Plutarco Santamaría, en hechos que, de acuerdo con las primeras versiones, se registraron en La Jagua de Ibirico, en el departamento de Cesar.

Frente a ese caso, trascendió que se desplegaron las autoridades del Gaula con la misión de ubicar al ganadero. Uniformados de la Policía Nacional también apoyan los operativos.

Según las pistas del secuestro que se conocen hasta el momento, al parecer cuatro hombres armados lo sacaron de su finca y lo metieron en un vehículo, el cual fue encontrado abandonado, situación que tiene preocupada a la Federación Colombiana de Ganaderos.

El gremio que se pronunció por medio de su cuenta oficial de X: “Denunciamos el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar”.

“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia. Exigimos a las autoridades acciones inmediatas para su regreso sano y salvo a casa. Todo nuestro apoyo a su familia”, expresó Fedegán.

A su turno, el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández Cataño, expresó en X: “Rechazo este hecho de inseguridad y exigimos que se respete la integridad del señor Plutarco Santamaría”.

Finalmente, también se conocieron reacciones desde la Gobernación de Cesar: “A través de Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría”.

“La gobernadora @elviamilenasd rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”, subrayó.

Finalmente, varios sectores políticos han expresado su preocupación por un deterioro en materia de orden público en varias zonas del territorio nacional, en donde han exigido mayor presencia de la Fuerza Pública para brindar garantías de seguridad a la población.