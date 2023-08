Autoritarismo y falta de garantías: las denuncias que ensucian la conformación de listas al Concejo de Bogotá

La conformación de las listas al Concejo de Bogotá, por parte de los diferentes partidos políticos, ha estado marcada de fuertes controversias a tal punto, que desde el actual cabildo distrital, se está denunciando que hubo autoritarismo y falta de garantías en el proceso.

Diego Cancino, concejal de la Alianza Verde, denunció que estuvo por fuera de la lista de avales al Concejo por espacio de casi tres horas, luego de las cuales le asignaron el número 34, según él, como castigo a sus posiciones críticas frente a decisiones del gobierno distrital en cabeza de Claudia López que él ha calificado de incoherentes y autoritarias.

“Durante tres horas la manipulación autoritaria de la comisión de avales del Partido Verde me sacó de la lista de avales sin tener en cuenta mi trabajo y mi votación. Seguramente por nuestra posición independiente y crítica frente a Claudia López. No solo he sido crítico, sino que he sido coherente con los principios y apuestas del partido y con las promesas de campaña”, aseguró Cancino.

Diego Cancino, concejal de la Alianza Verde. | Foto: Concejo de Bogotá

El concejal de la Alianza Verde aseguró que el autoritarismo se está tomando los partidos y afectando la democracia: “El núcleo de una democracia son los partidos políticos y en este caso los partidos políticos que deberíamos dar ejemplo, que deberíamos intensificar la democracia deliberativa, que no deberíamos caer en esas prácticas de la política tradicional, en el otorgamiento de avales, no dimos ejemplo. Necesitamos resistir, persistir para que la democracia soñada no la defenestren. No pasarán”, dijo Cancino.

“Cuando hay trabajo, coherencia, consistencia, el número es lo de menos. Me la juego con el 34, un número que tiene que ver con la creatividad, la libertad, con el trabajo duro y la determinación”, agregó.

Nuestra lucha es por la democracia externa, pero también por la interna dentro de nuestros partidos. Intentar callar a quienes nos hemos mantenido coherentes con nuestros principios es autoritario ¡Gracias a quienes están firmes en este camino! Verde 🌻 #34. pic.twitter.com/rZkTpWttMr — Diego Cancino - Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) August 10, 2023

Pero Cancino no es el único que ha denunciado esta falta de garantías en la conformación de las listas. En días pasados, el concejal del Polo Democrático, Celio Nieves, y quien buscaba volver a llegar al Concejo por el Pacto Histórico, terminó renunciando a su aspiración, por el denigrante trato que le dieron al interior de la colectividad.

En un comunicado a la opinión pública, Nieves dio a conocer su decisión, advirtiendo que renunciaba por “dignidad personal y política”, toda vez que en la lista cerrada del Pacto Histórico lo pusieron en una ubicación que nadie se explicaba.

Celio Nieves, concejal de Bogotá | Foto: Concejo de Bogotá

“Mi hoja de vida personal, profesional y política no tiene tacha y en consecuencia para Celio Nieves Herrera, actual Concejal de Bogotá, es inaceptable que al contrario de un reconocimiento a mi labor con ética y responsabilidad por la ciudad y el partido Polo Democrático Alternativo y también por la ahora Coalición del Pacto Histórico, haya sido ubicado en la lista al Concejo en el lugar 18 de lista cerrada. ¡No es justo!”, señaló Nieves.

“En la configuración de la lista al Concejo no se respetó la representación resultante de procesos electorales durante 4 periodos constitucionales, como se hizo en la elaboración de las listas al Senado y Cámaras del Pacto Histórico en el año 2022. Solicité al Polo y al Pacto que en razón a los elementos anteriormente descritos se me ubicara en un mejor lugar o se estableciera una lista abierta, voto preferente. Al no obtener respuesta alguna, he considerado renunciar a la candidatura al Concejo de Bogotá”, agregó.

Con lealtad represento al @PoloDemocratico en el @ConcejoDeBogota mi gestión favoreciendo a los más vulnerables es valorada por los ciudadanos.

Ante el no reconocimiento del @PoloDemocratico a mi credencial hoy renuncio a la candidatura por el @PactoCol

A mis electores ¡GRACIAS! pic.twitter.com/SQcodMjP2s — Celio Nieves Herrera- POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO (@CelioNievesH) August 4, 2023

De hecho, después de haber presentado su renuncia, Nieves arremetió en contra del Polo y del Pacto Histórico.

“Tengo una tusa la hp, la llamada dirigencia del Polo Democrático, y el Pacto Histórico, me han castigado, por mi lealtad, por mi trabajo, por mi lucha, por buen Concejal, ya no hago parte de la lista al Concejo de Bogotá, injusto”, sostuvo.

Situación similar ocurrió con el hoy concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo, y quien fue candidato de esta colectividad a la Alcaldía de Bogotá, pero luego de que el propio Carrillo denunció públicamente que la dirigencia de su partido, y en especial, Alexander López, saboteó su candidatura, negándose a firmarle el aval, el cabildante no fue incluido en la lista del Pacto Histórico para las elecciones de octubre próximo.

Concejal Carlos Carrillo, Pacto Histórico | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

¡Gracias a todas las personas que me han apoyado en mi ejercicio político! Lamentablemente no podré participar en las elecciones, la maledicencia y la vendetta política de las directivas del POLO me dejaron por fuera de cualquier escenario electoral en el 2023.

Acá les explico: pic.twitter.com/dU10ws2oOg — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) August 5, 2023

Pero no solo Nieves y Carrillo denunciaron malos manejos a la hora de conformar la lista cerrada del Pacto Histórico al Concejo de Bogotá, pues la concejal del Mais, Ati Quigua, quien también se quedó por fuera, alertó sobre influencias al interior de la colectividad para negarle el aval.

La cabildante denunció un supuesto acoso y unos presuntos obstáculos por parte de la congresista, que es la presidenta de la Comisión Séptima del Senado.

Ati Quigua, concejal de Bogotá | Foto: Concejo de Bogotá

Según la denuncia de Quigua, la senadora habría tomado decisiones arbitrarias para asignar avales sin seguir el procedimiento democrático y sin respetar los estatutos del partido.