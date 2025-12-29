Política

Benedetti tildó de “loras mojadas” a quienes cuestionan el anuncio del salario mínimo para 2026

El Gobierno nacional fijó el salario mínimo para el próximo año en $ 2.000.000 mensuales.

Danna Valeria Figueroa Rueda

30 de diciembre de 2025, 2:22 a. m.
El ministro Armando Benedetti dijo esto en X
El ministro Armando Benedetti dijo esto en X

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el incremento del salario mínimo para 2026 abrió un nuevo frente de tensión con gremios empresariales y sectores políticos.

En medio de las críticas que surgieron por el aumento decretado, el ministro del interior, Armando Benedetti, se pronunció públicamente y lanzó un mensaje contra quienes han cuestionado la decisión del Gobierno.

Aumento del salario mínimo para 2026 de 23,7 % desata tormenta política: "Populismo e irresponsabilidad"

A través de su cuenta en X, Benedetti se refirió a los analistas económicos que han advertido riesgos asociados al incremento del salario mínimo.

En su trino, afirmó que “aburridamente siempre son los mismos” y aseguró que “parecen loras mojadas” al repetir teorías económicas contra las políticas implementadas por el Gobierno.

“El próximo gobierno debe generar un histórico recorte burocrático”: exconcejal Daniel Briceño tras el aumento del salario mínimo

Fuerte reacción de gremios al incremento de 23 % al salario mínimo anunciado por Petro para 2026: “La mesa de concertación fue una farsa”

Aumento del salario mínimo para 2026 de 23,7 % desata tormenta política: “Populismo e irresponsabilidad”

El mensaje del presidente Petro antes de su alocución sobre el salario mínimo 2026: “Me adelanto a las críticas”

Isabel Zuleta, bajo la lupa de la Corte: abren investigación previa por actuación en procedimiento relacionado con alias Pipe Tuluá

Cruce de señalamientos: la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, denunció que hay 18 millones de dólares sin ejecutar en las cuentas de Colfuturo

Petro acusa a la Fiscalía de frenar la extradición del principal lavador de activos del ELN

Juan Fernando Cristo a Armando Benedetti por financiación a Colfuturo: “Todos los programas en su momento mostraron resultados”

Ministro Benedetti dice que citación del Senado por la emergencia económica está mal hecha: “Afán por favorecer a los ricos”

“Una vaca atravesada”: ministro Antonio Sanguino arremete contra el presidente del Senado por convocar una sesión extraordinaria

En el mismo mensaje, el ministro sostuvo que “la economía va muy bien”, y cuestionó que no se reconozca lo que calificó como la “audacia” del presidente Gustavo Petro.

El Gobierno nacional fijó el salario mínimo para el próximo año en 2.000.000 de pesos mensuales, incluido el auxilio de transporte, lo que representa un incremento del 23,7 % frente al año anterior. La decisión fue anunciada por el presidente Gustavo Petro a través de una alocución y formalizada mediante decreto, en medio del proceso de concertación salarial que no se dio.

Iván Duque frente a aumento del salario mínimo en un 23,7%: “Es la partitura de Chávez”

Gremios empresariales endurecen su postura

Los principales gremios empresariales expresaron reparos frente a la decisión. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) cuestionó la forma en la que se definió el aumento y sostuvo que el Gobierno se apartó del principio de concertación tripartita, al no permitir —según el gremio— una discusión técnica y abierto con empleadores y trabajadores.

Para la Andi, esta falta de diálogo incrementa los riesgos macroeconómicos en un contexto marcado por presiones inflacionarios y restricciones fiscales. Uno de los puntos más sensibles señalados por la asociación es el impacto fiscal del incremento.

De acuerdo con sus estimaciones, cada punto porcentual adicional en el salario mínimo implicaría cerca de 400.000 millones de pesos en mayor gasto público.

El mensaje del presidente Petro antes de su alocución sobre el salario mínimo 2026: “Me adelanto a las críticas”

A estas advertencias se suma el posible efecto inflacionario del ajuste. De acuerdo con los gremios empresariales, en una economía como la colombiana, múltiples bienes, servicios y tarifas se ajustan automáticamente con base en el salario mínimo, por lo que un aumento de esta magnitud podría trasladarse a los precios.

Fenalco habla de “farsa” en la concertación

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) fue aún más contundente en su pronunciamiento. El gremio sostuvo que el aumento del 23,7 % confirma que la decisión estaba tomada de antemano y que la mesa de concertación fue apenas un trámite formal sin incidencia real.

