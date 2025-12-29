Benedetti tildó de “loras mojadas” a quienes cuestionan el anuncio del salario mínimo para 2026

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el incremento del salario mínimo para 2026 abrió un nuevo frente de tensión con gremios empresariales y sectores políticos.

En medio de las críticas que surgieron por el aumento decretado, el ministro del interior, Armando Benedetti, se pronunció públicamente y lanzó un mensaje contra quienes han cuestionado la decisión del Gobierno.

A través de su cuenta en X, Benedetti se refirió a los analistas económicos que han advertido riesgos asociados al incremento del salario mínimo.

En su trino, afirmó que “aburridamente siempre son los mismos” y aseguró que “parecen loras mojadas” al repetir teorías económicas contra las políticas implementadas por el Gobierno.

En el mismo mensaje, el ministro sostuvo que “la economía va muy bien”, y cuestionó que no se reconozca lo que calificó como la “audacia” del presidente Gustavo Petro.

El Gobierno nacional fijó el salario mínimo para el próximo año en 2.000.000 de pesos mensuales, incluido el auxilio de transporte, lo que representa un incremento del 23,7 % frente al año anterior. La decisión fue anunciada por el presidente Gustavo Petro a través de una alocución y formalizada mediante decreto, en medio del proceso de concertación salarial que no se dio.

Gremios empresariales endurecen su postura

Los principales gremios empresariales expresaron reparos frente a la decisión. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) cuestionó la forma en la que se definió el aumento y sostuvo que el Gobierno se apartó del principio de concertación tripartita, al no permitir —según el gremio— una discusión técnica y abierto con empleadores y trabajadores.

Para la Andi, esta falta de diálogo incrementa los riesgos macroeconómicos en un contexto marcado por presiones inflacionarios y restricciones fiscales. Uno de los puntos más sensibles señalados por la asociación es el impacto fiscal del incremento.

De acuerdo con sus estimaciones, cada punto porcentual adicional en el salario mínimo implicaría cerca de 400.000 millones de pesos en mayor gasto público.

A estas advertencias se suma el posible efecto inflacionario del ajuste. De acuerdo con los gremios empresariales, en una economía como la colombiana, múltiples bienes, servicios y tarifas se ajustan automáticamente con base en el salario mínimo, por lo que un aumento de esta magnitud podría trasladarse a los precios.

Fenalco habla de “farsa” en la concertación

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) fue aún más contundente en su pronunciamiento. El gremio sostuvo que el aumento del 23,7 % confirma que la decisión estaba tomada de antemano y que la mesa de concertación fue apenas un trámite formal sin incidencia real.