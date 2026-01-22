“Cachetada al honor del Ejército”: oficial (r) se despachó contra Gustavo Petro por polémico nombramiento de un nuevo ministro

Crece en el país la controversia por el nombramiento que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, del nuevo ministro de la Igualdad, quien reemplazará en el cargo a Juan Carlos Florián.

Se trata del coordinador nacional de la Onic, Alfredo Acosta Zapata, quien está en el ojo del huracán por un video en el que aparece promoviendo la agresión a soldados en el norte del Cauca en hechos que se registraron en 2012.

Gustavo Petro respaldó al nuevo minIgualdad, Alfredo Acosta Zapata, pese a que solo es bachiller: el mensaje agitó las redes

Esa designación de Petro generó fuerte rechazo por parte del excomandante del Gaula Ejército, mayor en retiro Óscar Carvajal, quien en diálogo con SEMANA expresó que se trata de una burla y una cachetada que mancilla el honor de las Fuerzas Militares.

“Pues primero, el nombramiento del señor Gustavo Petro es una burla a las Fuerzas Militares, especialmente al Ejército Nacional, aquellos soldados que dejan atrás sus familias y van al frente de batalla en cumplimiento de la misión constitucional”, dijo el oficial retirado.

También expresó que no solamente es una burla “sino una revictimización. Los soldados fueron víctimas del señor ministro o posible ministro de la Igualdad, de Alfredo Acosta Zapata Acosta y, obviamente, pues esto debe causar indignación al interior de las Fuerzas Militares y, obviamente, el Ejército, los soldados, no son deliberantes y no pueden expresar, pero lo que hace el señor Gustavo Petro en estos momentos es una cachetada al honor y a la dignidad de nuestros soldados”.

“Hay que recordarle al señor presidente Petro que el Ministerio de la Igualdad administra los recursos públicos de los colombianos, administra el presupuesto del Ministerio de la Igualdad y que estos son para diseñar políticas públicas que orientan y van a impactar el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, y nombra un señor que, primero que todo, no tiene ni siquiera un pregrado, no tiene experiencia en lo público”, recalcó.

“Se puede”: Gustavo Petro rompió el silencio y se pronunció por escándalo de títulos universitarios que salpica a funcionarios de su Gobierno

Finalmente aseguró: “Entonces lo único que falta es que el señor Alfredo Zapata resulte ahora con un título de pregrado de la Universidad San José y eso el Gobierno es de esperarse, ¿no? Para terminar de completar, pero esto es una burla y la revictimización de nuestros soldados y el honor de las Fuerzas Militares, especialmente el Ejército Nacional”.