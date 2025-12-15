Suscribirse

Carlos Caicedo presentó 2,6 millones de firmas ante la Registraduría para ser avalado como candidato presidencial

Caicedo está liderando una coalición distinta a la que está haciendo el petrismo en el Frente Amplio.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 3:00 p. m.
carlos caicedo Exgobernador de Magdalena
Carlos Caicedo está armando otro bloque ajeno al petrismo en la izquierda. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo llegó junto a su equipo a la Registraduría para avalar su candidatura a la Presidencia. Allí presentó 2,6 millones de firmas que lo respaldarían para ese proceso.

Caicedo aseguró que más allá de entregar firmas es un voto de confianza depositado por cada una de esas personas. “Se trata de un mensaje de aquí estamos, que el país entero debe escuchar”, dijo.

El exgobernador del Magdalena habló de esa alternativa que están armando en la izquierda política del país, alejada del proyecto político del Frente Amplio de Gustavo Petro. Aseguró que quieren mostrarle esta opción a los ciudadanos.

Precandidato presidencial Carlos Caicedo.
Caicedo ha tenido diferencias con el presidente Gustavo Petro. | Foto: Cortesía campaña Carlos Caicedo / juma.fotografo

Caicedo habló de la desigualdad que se vive en Colombia y mencionó que ese debe ser un problema a solucionar. “Se puede gobernar para la gente y para el pueblo cuando el Estado y los que estamos dentro del Estado cumplimos con nuestro deber”, afirmó.

El exalcalde de Santa Marta dijo que este proyecto estará enfocado en la humanidad y la dignidad de las personas. “Muchas gracias a todas y todos los que hicieron posible que hoy estemos aquí a punto de iniciar una nueva etapa”, agregó.

Caicedo mencionó que buscará que las personas se sumen a su proyecto político y se comprometió a no fallarles a aquellos que decidan depositar un voto de confianza en él.

“No nos convirtamos en ciudadanos que se alejan de los territorios, de las poblaciones y de los compromisos que hicieron con las mayorías”, aseguró.

Contexto: La izquierda cada vez más dividida: Carlos Caicedo aprovechó triunfo de la derecha en Chile para lanzar un varillazo a Gustavo Petro

El exgobernador del Magdalena afirmó que no hay mejor defensa del humanismo, el progreso y los derechos, que para él define a la izquierda, es decir, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

“Nuestro compromiso es el de recoger los sueños y convertirlos en oportunidades, en resultados y eso es el compromiso que hacemos a partir de este nuevo tiempo que empieza hoy”, dijo el exalcalde.

Precandidato presidencial Carlos Caicedo.
Caicedo propone una alternativa en la izquierda del país. | Foto: Cortesía campaña Carlos Caicedo / juma.fotografo

En los últimos días varios precandidatos ya han presentado las firmas que los avalan para seguir con sus propósitos electorales. Por las oficinas de la Registraduría han pasado Vicky Dávila, Daniel Palacios, Aníbal Gaviria, entre otros.

Igualmente, se espera que a lo largo de esta semana otros precandidatos puedan llegar a presentar sus firmas ante el organismo electoral.

En el caso de Caicedo recientemente anunció una alianza que se traduciría en una consulta interpartidista en marzo con el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes y con el expresidente de la Corte Constitucional Jaime Araujo.

