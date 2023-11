Carlos Fernando Galán arremete contra el papel que están asumiendo los expresidentes: “el país tiene una nueva generación de líderes que quiere gobernar”

El alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, tras su triunfo apabullante en las pasadas elecciones regionales en Colombia y por lo que será primer mandatario de los bogotanos durante los próximos cuatro años.

El nuevo alcalde, quien se posesionará el primero de enero de 2024, no se guardó nada en materia política y se refirió al papel de los expresidentes de Colombia y la pelea que se ha generado entre varios de ellos, por lo que se ha denominado el tema entre la paz y la guerra.

Carlos Fernando Galán, en primera vuelta, ganó y es el nuevo alcalde de Bogotá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Sobre los constantes enfrentamientos entre exmandatarios, especialmente a través de las redes sociales, Galán fue enfático en afirmar que eso “no le sirve al país. Se necesitan unos expresidentes que entiendan lo que significa ser expresidente. Ya pasaron, tuvieron su época”.

Además, manifestó que ellos están en todo su derecho de ayudar en la construcción del proyecto político que les interese, pero que el país no puede seguir sumido en una discusión entre Santos y Uribe. “Ya no más. Miremos para adelante”, manifestó Galán.

También, consideró que “el país tiene una nueva generación de líderes que quiere gobernar, que va a gobernar, que llegó en este caso a muchas alcaldías o que aspirará en 2026, una nueva generación que merece que se les permita que sean los que lideren la discusión política y no nos quedemos eternamente en los que han gobernado los últimos 20 años. Miremos pa’lante”.

Cuando fue consultado específicamente por el expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, Galán manifestó que “ya debería dejar que los liberales nuevos sean los que lideren el partido”. Resaltó que tiene diferencias “profundas” con él, aunque se considera “un liberal”

Insistió en que debería haber una etapa parta permitir los nuevos liderazgos. “Eso fue algo que Gaviria lideró cuando llegó a la presidencia. Él trajo una nueva generación a la política y al Gobierno, el famoso kínder. Los expresidentes tienen un rol por jugar, están en la Comisión Asesora, deberían estar allá acompañando, y de vez en cuando mandando mensajes de cómo piensan que va el país, pero ya”, dijo.

Al ser consultado sobre qué se le viene a la cabeza cuando escucha el nombre de Ernesto Samper, el alcalde de los bogotanos señaló: “Ya suficiente, tiene un nuevo partido. Superemos el país del pasado. Dejémoslo en el pasado. Los expresidentes deberían retirarse ya, dedicarse de vez en cuando a opinar, pero no a meterse en el día a día. Ya dejen que el día a día lo manejen otros”.

Con el triunfo de Carlos Fernando Galán en Bogotá, Federico Gutiérrez en Medellín y Alex Char en Barranquilla, entre otros, se hace un contrapeso al Gobierno nacional.Si se unen en un solo bloque, los alcaldes electos, sin lugar a dudas, impondrán una nueva dinámica desde las regiones. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

Frente a Andrés Pastrana señaló que era un tema que ya estaba “chuleado”, al igual que el de Ernesto Samper, mientras que al expresidente Álvaro Uribe Vélez le dijo que tenía una actitud extraña con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Siento que una cosa es lo que dice el expresidente Uribe y otra cosa lo que dice el Centro Democrático. Entonces, no he entendido muy bien eso que ha ocurrido ahí. A mí me preocupa un poco que el expresidente Uribe a veces no haya tenido unas posiciones claras en el tema de las instituciones y a uno le llama la atención”, indicó.

Colocó como ejemplo la actitud del presidente Petro con la prensa: “me parece que es complicada, la verdad. El presidente tiene todo el derecho a decir si considera que algo que se publica no es acertado, pero la actitud ha ido más allá que eso, él descalifica a la prensa cuando lo critica”.

CARLOS FERNANDO GALÁN ALCALDE DE BOGOTÁ 2024-2027 FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA ED 2160 | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Fue tajante en que Petro “pone a los periodistas en una situación difícil y eso sí es complejo”. Señaló que no se le puede decir a la prensa qué puede hacer y qué no. “Es un error. He visto que eso ha sido grave en este Gobierno y me preocupa que algunos expresidentes no se han manifestado, no solo Uribe, sino que se quedan callados. Deberían actuar”.

Finalmente, sobre Iván Duque reconoció que le tocó una situación muy difícil con la pandemia, pero que hubo un buen manejo de la misma. “Claro, creo que lo manejó bien. Me acuerdo cuando le decían que no iba a haber vacunas sino hasta el 2023″, mencionó Galán sobre el reconocimiento al gobierno de la época.