La advertencia de Carlos Fernando Galán para los que buscan la presidencia en 2026: “no se confíen, les puede salir un gallo que hoy nadie tiene en el radar”

Galán todavía no piensa en esa posibilidad de pujar por la presidencia de Colombia y prefiere concentrarse en el reto que tiene por delante en la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante en el país y un trampolín para ganar adeptos de cara una posible candidatura para buscar ser presidente.

“Lo que sí sé es que no hay muertos en política. Eso es evidente. Hace un año largo, al Nuevo Liberalismo le fue muy mal en las elecciones. Nos dijeron: “ustedes empaquen y váyanse”. Y no. La política da sus revanchas, uno aprende de esas derrotas ”, señaló Galán al ser consultado sobre Fajardo.

Carlos Fernando Galán le habló de frente a Claudia López y aseguró que no le fue bien en la Alcaldía: “Generó mucha expectativa que no cumplió…falló”

También se refirió a Claudia López, a quien reemplazará en la Alcaldía de Bogotá, de quien considera que “ seguramente estará en el partidor ”, pero manifestó que “no le fue bien... falló, generó mucha expectativa que no cumplió. Hay que decir que enfrentó retos muy complejos, como la pandemia y el estallido social”.

Al ser consultado por Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y muy cercano al presidente Gustavo Petro, el nuevo alcalde de Bogotá señaló: “Sí. Algunos quieren jugar, pero es posible que en el país surja gente en la que nadie está pensando ahora. Faltan dos años y medio y en política son una eternidad. Aquí puede surgir gente nueva que no tenemos en el radar para la presidencia y eso también es interesante”.

“ Solo les digo a esos candidatos o precandidatos: no se confíen, les puede salir un gallo que hoy nadie tiene en el radar ”, señaló Carlos Fernando Galán, quien al ser consultado por su hermano, Juan Manuel Galán, manifestó que “todos tienen derecho, él lo tiene”.

Sin embargo, dejó claro que la Alcaldía de Bogotá no estará al servicio de ninguna persona que pretenda llegar a la Presidencia de la República. “Me preguntaron en los debates por una posible aspiración de mi hermano. La gente puede confiar y estar tranquila, la alcaldía no va a estar al servicio de nadie, solo de Bogotá, y eso va a ser clave”.