“Comandante supremo que soy”: Gustavo Petro ordenó reunión urgente con la Policía de cara a las elecciones

Este viernes 30 de enero, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio una orden en medio de una agenda regional que lideró en La Guajira.

Dio directrices para que se realice cuanto antes una reunión urgente con todos los comandantes de la Policía del país, para “personalmente” pedir que se persiga la compra de votos.

Le pasan factura a Gustavo Petro por publicar video generado con IA: tras las críticas, el presidente tomó una decisión

En la declaración dijo que es el “comandante supremo de la Fuerza Pública [...]. Yo desde aquí quiero ordenarle a la Policía de nuevo, debe hacerse una reunión de generales y comandantes de distrito y de región de la policía de Colombia. Porque delante o al frente del presidente de Colombia deben recibir una orden personal como comandante supremo que soy de la Fuerza Pública de Colombia, según la Constitución”.

Y agregó el jefe de Estado: “Yo ordeno a la Policía Nacional perseguir hasta el último tramo de este país a los compradores de dólares de votos y su silencio, que son los mismos. Son los mismos”.

“El que lava dólares es el mismo que recibe un dinero para comprar los votos. Y entonces tenemos un sistema político en unas regiones, que en otras y que arroja a la nación una manera de ser del poder que es lo que yo llamo el poder mafioso”, recalcó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro ordenó una reunión con todos los comandantes de Policía del país para perseguir la compra de votos: “Como comandante supremo que soy”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XyChYlWLwy — Revista Semana (@RevistaSemana) January 31, 2026

Sumado a ello, expresó: “En el poder mafioso, el propietario del territorio, cualquiera que sea, no es la ciudadanía que está allí, no es la población; el o la propietaria del territorio es quien tiene las armas. Sean legales o sean ilegales. Y quien domina una población a través de las armas es un dictador. Eso no se llama democracia”.

“Eso no es poder popular, eso no es, como gritan allá, gobierno popular. Y comienza aquí, en el punto local donde se habla y donde se actúa y donde se vive; todos tenemos, quizá yo al menos, un punto local donde se vive. Y uno cree que hay que irse a otro lugar para tener una mejor vida; hay que transformar este lugar”, puntualizó el presidente Gustavo Petro.

Registraduría dio luz verde al comité de la asamblea nacional constituyente: este es el paso a seguir

El país vivirá una jornada electoral en la que se definirá el futuro político del país, con la elección de un nuevo Congreso y la persona que reemplazará a Gustavo Petro en la Presidencia de la República.