Política

“Comandante supremo que soy”: Gustavo Petro ordenó reunión urgente con la Policía de cara a las elecciones

El mandatario colombiano quiere perseguir un delito electoral en específico.

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 1:08 a. m.
El presidente Gustavo Petro ordenó perseguir la compra de votos de cara a las próximas elecciones. Foto: Presidencia

Este viernes 30 de enero, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio una orden en medio de una agenda regional que lideró en La Guajira.

Dio directrices para que se realice cuanto antes una reunión urgente con todos los comandantes de la Policía del país, para “personalmente” pedir que se persiga la compra de votos.

En la declaración dijo que es el “comandante supremo de la Fuerza Pública [...]. Yo desde aquí quiero ordenarle a la Policía de nuevo, debe hacerse una reunión de generales y comandantes de distrito y de región de la policía de Colombia. Porque delante o al frente del presidente de Colombia deben recibir una orden personal como comandante supremo que soy de la Fuerza Pública de Colombia, según la Constitución”.

Y agregó el jefe de Estado: “Yo ordeno a la Policía Nacional perseguir hasta el último tramo de este país a los compradores de dólares de votos y su silencio, que son los mismos. Son los mismos”.

“El que lava dólares es el mismo que recibe un dinero para comprar los votos. Y entonces tenemos un sistema político en unas regiones, que en otras y que arroja a la nación una manera de ser del poder que es lo que yo llamo el poder mafioso”, recalcó el mandatario colombiano.

Sumado a ello, expresó: “En el poder mafioso, el propietario del territorio, cualquiera que sea, no es la ciudadanía que está allí, no es la población; el o la propietaria del territorio es quien tiene las armas. Sean legales o sean ilegales. Y quien domina una población a través de las armas es un dictador. Eso no se llama democracia”.

“Eso no es poder popular, eso no es, como gritan allá, gobierno popular. Y comienza aquí, en el punto local donde se habla y donde se actúa y donde se vive; todos tenemos, quizá yo al menos, un punto local donde se vive. Y uno cree que hay que irse a otro lugar para tener una mejor vida; hay que transformar este lugar”, puntualizó el presidente Gustavo Petro.

El país vivirá una jornada electoral en la que se definirá el futuro político del país, con la elección de un nuevo Congreso y la persona que reemplazará a Gustavo Petro en la Presidencia de la República.

Noticias Destacadas