Comisionado para la paz anunció que la Segunda Marquetalia podría reducir las acciones violentas para iniciar un diálogo con el Gobierno

El comisionado para la paz, Danilo Rueda, anunció que en las próximas semanas el país podría recibir noticias positivas frente a los diálogos que se adelantarían con los grupos armados al margen de la ley, especialmente con algunas disidencias de las Farc.

De acuerdo con lo dicho por Rueda a Blu Radio, en los próximos días, la Segunda Marquetalia anunciaría un desescalamiento de sus acciones violentas de cara a empezar un diálogo con el Gobierno nacional.

Vale la pena recordar que la Segunda Marquetalia es una de las organizaciones criminales más grandes que sobreviven de las disidencias de las extintas Farc y entrarían en los diálogos de paz, como otras que ya han manifestado hacerlo.

Según afirmó el comisionado, ya se han dado acercamientos con diversos grupos y en cuestión de semanas podría darse una noticia positiva para el país en lo que tiene que ver con compromisos para que se detengan los hechos de violencia en diferentes zonas del país.

Este anuncio llega luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera un llamado a las disidencias asegurando que no van a detenerse las acciones militares en tanto no haya una voluntad real de negociación, ya que, aseguró el mandatario, “la paz sí es necesaria pero no ingenua”.

Desde hace varios meses, la Segunda Marquetalia había dicho que estaba en disposición de negociar las condiciones para entrar en un proceso de paz.

La denominada Segunda Marquetalia es un grupo armado que surgió de las disidencias de las Farc y está compuesto por personas que dejaron su tránsito a la legalidad y decidieron volver a delinquir.

Aunque tenían las garantías del acuerdo de paz, estas personas decidieron apartarse de lo pactado y volver a las montañas de Colombia y Venezuela para delinquir, bajo el mando de Iván Márquez, quien lideró al grupo de disidentes.

Romaña, Jesús Santrich y El Paisa tomaron ese mismo camino, aunque han venido cayendo uno a uno. Márquez es el único que estaría vivo, pero no se tiene noticia de él después de un atentado que ocurrió en Venezuela.

En medio de todo este escenario, se conoció que el pasado 22 de septiembre los comandantes de esa disidencia se reunieron para analizar la política de paz total del presidente Petro y concluyeron que “están dadas las condiciones para jugárnosla toda por la paz”.

Según el comunicado, la postura de esta disidencia es mayoritaria, por lo que están a la espera de definir los detalles con el Ejecutivo para empezar a hablar de paz. “No será una tarea fácil, puesto que la extremaderecha colombiana, liderada por el uribismo, seguirá atravesándose como mula muerta en el camino de los cambios”, dicen los comandantes de esa disidencia.

Aunque no hacen referencia a su traición al acuerdo de paz, aseguran que “llegó la hora de los cambios, de la vida, del amor, la fraternidad. Llegó la hora de devolverle al planeta tierra los millones de hectáreas de bosques destruidos, proteger la fauna silvestre, los páramos, los ríos, los humedales, proteger todo aquello que da la vida, la felicidad y el amor”.

Sin embargo, piden al Gobierno del presidente Petro que se cumpla con la implementación del acuerdo de paz en lo referente a la reforma política, tierras, víctimas, sustitución de cultivos y lucha contra el narcotráfico, pero no hacen relación a las acciones delincuenciales que ellos cometen.

Esta comunicación se da en medio de los avances de paz que ha tenido el Gobierno con la guerrilla del ELN, el trámite de la prórroga de la ley de orden público y en la construcción de la ley de sometimiento que se presentará al Congreso.