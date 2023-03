Concejal Cancino confirma aspiración a la Alcaldía de Bogotá: “por su autoritarismo e incoherencia, es imposible que Claudia López deje un sucesor”

SEMANA: ¿Se va a lanzar como candidato a la Alcaldía de Bogotá?

Diego Cancino (D.C.): Claro que me lanzo. Voy a ir a la consulta del Partido Verde a la alcaldía, porque me parece que Bogotá necesita profundizar la democracia, necesita desarrollar toda la agenda de cambio nacional, pero además se primordial cumplirle a esta ciudadanía y la Alianza Verde debe cumplirle a la ciudad en la construcción de confianza y cultura ciudadana.

Además, me parece completamente inconcebible, que un proyecto verde, se esté perfilando como candidato a la alcaldía una de las personas que expresa de manera más expedita el atajo, y ese es Carlos Amaya, quien es exgobernador de Boyacá y tiene investigaciones abiertas en la Procuraduría, la Contraloría y es inconcebible además que el Partido Verde, que claramente defiende los recursos públicos que son sagrados y que no se fue con Rodolfo Hernández, ahora vaya a avalar su candidatura.

SEMANA: Mucho se ha especulado que quien está detrás de la candidatura de Carlos Amaya es la alcaldesa Claudia López. ¿Cuál es su opinión al respecto?

D.C.: Estoy convencido de que es así.

Diego Cancino, concejal de Bogotá. - Foto: Concejo de Bogotá

SEMANA: ¿Y qué piensa de ese posible apoyo de la alcaldesa a Carlos Amaya?

D.C.: Estoy totalmente en desacuerdo, además es completamente inconcebible porque la alcaldesa lo que encarna y lo que promovió fue una consulta anticorrupción con más de 11 millones de firmas y ahora que su candidato a la Alcaldía sea Carlos Amaya, es una contradicción mayúscula dado que en toda Boyacá saben que las mayores expresiones de atajos, en términos de manejo de recursos públicos, de clientelismo, de negociaciones de grandes contratos se hicieron con Carlos Amaya.

SEMANA: ¿La alcaldesa Claudia López podría dejar un sucesor en Bogotá?

D.C.: No. Lo habría podido hacer, pero las incoherencias, las expresiones de autoritarismo, los maltratos, el sectarismo, la estigmatización que está haciendo y que son incoherentes con las prácticas encarnadas que prometía, eso no permite y no le da para dejar un sucesor.

SEMANA: ¿Qué se ha decidido al interior de la Alianza Verde para definir el candidato a la Alcaldía?

D.C.: Esa es una discusión que tenemos que dar, pero lo más probable es que nosotros los precandidatos vayamos a una consulta. Lo que yo estoy promoviendo es que no haya una consulta en sentido estricto, sino que nosotros aprendamos de nuestro partido, es decir, que la forma en la que elijamos a la gente, voltee la mirada, como nos enseñó Antanas Mockus en la ola verde.

Me explico. La idea es tomar a los precandidatos, en donde claramente no podría estar Carlos Amaya, porque él no encarna el proyecto democrático del frente amplio entre el Verde y el Pacto Histórico, porque pues él está con Rodolfo Hernández, y el objetivo es que estos precandidatos no nos reventemos ni nos demos palo entre nosotros, sino que vamos a poner agenda de Bogotá. En ese sentido, por ejemplo, el candidato “x” es un duro en seguridad, entonces nos vamos a Rafael Uribe Uribe, que tiene la mayor tasa de homicidios de Bogotá y de ahí todos los precandidatos damos un encuentro sobre seguridad, pero quien lleva la batuta es el candidato “x” que sabe de seguridad, y el resto complementamos, y así en todas las localidades con varios temas y el quien muestre lo mejor para Bogotá, ese debe ser el elegido y producto de lo anterior se voltea la mirada de la ciudad y no se convierte en una consulta de quién pone más votos.

Es decir, se trata de un debate de ideas, en donde las más inspiradoras, las más realistas, las más responsables, son las que ganan.

Concejal Diego Cancino, de la Alianza Verde. - Foto: Concejo de Bogotá

SEMANA: Eso quiere decir que usted propone que sea un candidato conjunto entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde...

D.C.: Exactamente, sería un frente amplio que podríamos llamar un pacto por la confianza, donde está el Pacto Histórico con todos los partidos, la Alianza Verde y ojalá algunos liberales progresistas.

SEMANA: Otra de las personas que ha mostrado interés en ser candidata, es Lucía Bastidas, pero ella si insiste en que el Partido Verde debe tener un candidato único, ¿qué le respondería a la concejal?

D.C.: Ahí hay un tema y no es sectarismo y que creo que Lucía no se montaría en este proyecto. Ella es una mujer que ha hecho un trabajo bastante interesante en el Concejo, pero es una mujer que ideológicamente está más del lado de la derecha, que del lado de un pacto por la confianza entre el Pacto Histórico y verdes. En este proyecto, por mera ideología, sería muy difícil que Lucía estuviera.

SEMANA: ¿Desde la Alianza Verde qué han podido sondear con el Pacto Histórico?, ¿estarían de acuerdo con un candidato conjunto?

D.C.: Los líderes principales que han sonado a la alcaldía, yo me he sentado con ellos y están de acuerdo en generar un frente amplio y el Partido Verde tiene que dar ejemplo con eso, porque nosotros tenemos la oportunidad de intensificar la democracia deliberativa, el reto por la vida es fundamental.

Concejal Diego Cancino propone un candidato único de un frente amplio entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde - Foto: Concejo de Bogotá

SEMANA: ¿Qué cambiaría de la Alcaldía de Claudia López?

D.C.: Cambiaría la actitud autoritaria, la incoherencia que ha existido entre las promesas que se hicieron en campaña y lo que ha hecho en la Alcaldía, además de proyecto que no son pertinentes para la ciudad, por ejemplo el TransMilenio verde por la carrera Séptima. También cambiaría prácticas que se denunciaron hace unos meses de coimas por más de $1.000 millones en el Distrito, esto es intolerable, se deben eliminar de tajo.

SEMANA: ¿Y qué programas continuaría de esta administración?

D.C.: Lo primero, las manzanas del cuidado, pero las articularía dentro de un sistema del cuidado, es decir, en estos momentos muchas empresas no contratan mujeres que tengan hijos de menos de cuatro años. Si usted tiene un sistema del cuidado, articulado con esas empresas, esas mujeres pueden ser contratadas y eso no depende solo de las manzanas del cuidado, sin desconocer que estas han sido fundamentales para las mujeres en condición de vulnerabilidad.

Segundo, desarrollaría como alcalde, una idea que también es de Claudia, y es el programa de desarrollo con enfoque territorial en Bogotá, sobre todo el programa de Sumapaz. Hay que desarrollarla y lo que hay que hacer, es que esa idea sea un ejemplo para todo el país, es decir, que se haga planeación participativa con presupuestos participativos para ser programas con la ciudadanía y se puedan ejecutar.