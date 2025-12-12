Daniel Palacios hace un nuevo llamado a la unión en la carrera presidencial: “Hay que derrotar al heredero de las Farc”

El exministro del Interior, Daniel Palacios, habló en SEMANA luego de haber presentado 1,3 millones de firmas ante la Registraduría para avalar su candidatura presidencial.

Palacios dijo que en el 2026 se debe derrotar al “heredero de las Farc”. “En este momento tenemos que buscar esa gran unión que en una consulta en marzo decida quién es el candidato que va a enfrentar no solamente a Petro y derrotar al petrismo, sino a evitar que el heredero de las Farc, Iván Cepeda, llegue al poder”, aseguró Palacios.

Según dijo, el senador del Pacto Histórico representaría una “convivencia con la delincuencia” y una “defensa permanente de los criminales”. “Esa justificación, tratar a los criminales inclusive como amigos. Iván Cepeda ha sido una persona que ha hecho de su vida su misión: trabajar para darle un posicionamiento y una justificación a estos grupos terroristas y narcotraficantes”, dijo el exministro del Interior.

Sobre la posibilidad de unión el exministro del Interior dijo que defiende la idea de que los tiempos políticos que se deben agotar aunque aclaró que ya se estaría llegando a ese punto, especialmente, a partir del próximo miércoles que se debe definir quiénes recogieron firmas y quiénes no, para luego establecer los candidatos que han manifestado su intención de ir a una consulta.

“Agotando ese momento, debemos manifestar quiénes van a ir a esa consulta en marzo y decirle a los colombianos quiénes somos los que vamos a participar en eso”, dijo.

Palacios hizo un llamado a candidatos como David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Felipe Córdoba, Vicky Dávila, las candidatas del Centro Democrático, del Partido Liberal, Cambio Radical, entre otros sectores.

“Ya es el momento de definir esa gran consulta, que sea amplia y que pueda llevar a que en marzo haya un candidato único. Hay muchos que hablan de unidad, pero cuando llega el momento le huyen a la unidad”, afirmó.

Daniel Palacios insistió en la unión de varios candidatos. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Palacios dijo que es respetable la posición que han asumido candidatos como Sergio Fajardo o Abelardo de la Espriella de no ir a una consulta en marzo, por lo que dijo que sobre eso no se puede seguir perdiendo el tiempo discutiendo sobre eso. Por eso considera que ya se debe definir entre los demás para mostrarle una alternativa al país.

“No nos toca salir de un populismo a otro. Seguiré insistiendo hasta el último momento y espero que la próxima semana podamos darle un mensaje al país de que todas estas candidaturas, diferentes, de ir a una consulta en marzo”, señaló.