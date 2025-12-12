Suscribirse

Daniel Palacios hace un nuevo llamado a la unión en la carrera presidencial: “Hay que derrotar al heredero de las Farc”

El candidato entregó detalles de quién sería ese candidato y por qué se cuestiona ese relacionamiento.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 9:18 p. m.
Inscripción de firmas del precandidato a la Presidencia, Daniel Palacios
Daniel Palacios inscribió 1,3 millones de firmas ante la Registraduría. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El exministro del Interior, Daniel Palacios, habló en SEMANA luego de haber presentado 1,3 millones de firmas ante la Registraduría para avalar su candidatura presidencial.

Palacios dijo que en el 2026 se debe derrotar al “heredero de las Farc”. “En este momento tenemos que buscar esa gran unión que en una consulta en marzo decida quién es el candidato que va a enfrentar no solamente a Petro y derrotar al petrismo, sino a evitar que el heredero de las Farc, Iván Cepeda, llegue al poder”, aseguró Palacios.

“Hay que derrotar al heredero de las Farc”: Daniel Palacios hace nuevo llamado de unión.

Según dijo, el senador del Pacto Histórico representaría una “convivencia con la delincuencia” y una “defensa permanente de los criminales”. “Esa justificación, tratar a los criminales inclusive como amigos. Iván Cepeda ha sido una persona que ha hecho de su vida su misión: trabajar para darle un posicionamiento y una justificación a estos grupos terroristas y narcotraficantes”, dijo el exministro del Interior.

Palacios agregó que “Colombia no puede quedar en manos del heredero de las Farc, Iván Cepeda”.

Sobre la posibilidad de unión el exministro del Interior dijo que defiende la idea de que los tiempos políticos que se deben agotar aunque aclaró que ya se estaría llegando a ese punto, especialmente, a partir del próximo miércoles que se debe definir quiénes recogieron firmas y quiénes no, para luego establecer los candidatos que han manifestado su intención de ir a una consulta.

Contexto: Daniel Palacios presentó 1,3 millones de firmas en la Registraduría para avalar su candidatura; hizo llamado a la unión

“Agotando ese momento, debemos manifestar quiénes van a ir a esa consulta en marzo y decirle a los colombianos quiénes somos los que vamos a participar en eso”, dijo.

Palacios hizo un llamado a candidatos como David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Felipe Córdoba, Vicky Dávila, las candidatas del Centro Democrático, del Partido Liberal, Cambio Radical, entre otros sectores.

“Ya es el momento de definir esa gran consulta, que sea amplia y que pueda llevar a que en marzo haya un candidato único. Hay muchos que hablan de unidad, pero cuando llega el momento le huyen a la unidad”, afirmó.

Inscripción de firmas del precandidato a la Presidencia, Daniel Palacios
Daniel Palacios insistió en la unión de varios candidatos. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Palacios dijo que es respetable la posición que han asumido candidatos como Sergio Fajardo o Abelardo de la Espriella de no ir a una consulta en marzo, por lo que dijo que sobre eso no se puede seguir perdiendo el tiempo discutiendo sobre eso. Por eso considera que ya se debe definir entre los demás para mostrarle una alternativa al país.

“No nos toca salir de un populismo a otro. Seguiré insistiendo hasta el último momento y espero que la próxima semana podamos darle un mensaje al país de que todas estas candidaturas, diferentes, de ir a una consulta en marzo”, señaló.

Sobre la izquierda, Palacios dijo que considera que no están tan organizados como piensan algunos, pues está el candidato del petrismo que es Cepeda, que tendrá que ir a la consulta del Frente Amplio. Mientras que Carlos Caicedo anunció otra consulta con el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, por lo que serían casi tres consultas en la izquierda, sumado a la candidatura de Claudia López, a quien también puso en ese sector.

