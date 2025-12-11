Suscribirse

POLÍTICA

Daniel Palacios presentó 1,3 millones de firmas en la Registraduría para avalar su candidatura; hizo llamado a la unión

El exministro del Interior oficializó su candidatura este jueves ante la Registraduría.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 3:16 p. m.
Inscripción de firmas del precandidato a la Presidencia, Daniel Palacios
Inscripción de firmas del precandidato a la Presidencia, Daniel Palacios | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Daniel Palacios presentó ante la Registraduría Nacional 1,3 millones de firmas para avalar su candidatura presidencial. En su discurso insistió en la unión de vario candidatos que enfrenten la continuidad del petrismo para el 2026.

En desarrollo...

