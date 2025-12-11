POLÍTICA
Daniel Palacios presentó 1,3 millones de firmas en la Registraduría para avalar su candidatura; hizo llamado a la unión
El exministro del Interior oficializó su candidatura este jueves ante la Registraduría.
Daniel Palacios presentó ante la Registraduría Nacional 1,3 millones de firmas para avalar su candidatura presidencial. En su discurso insistió en la unión de vario candidatos que enfrenten la continuidad del petrismo para el 2026.
En desarrollo...