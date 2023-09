“Detrás de este capítulo hijo, hermano, nuera, amigo y amiga de Petro hay algo muy oscuro”: Sergio Fajardo habla de los escándalos familiares del presidente

Lo mismo que las grabaciones de Armando Benedetti, entonces embajador de Colombia en Venezuela donde habló del ingreso de 15.000 millones a la campaña presidencial que no fueron reportados a las autoridades. E, igualmente, el robo en el apartamento de Laura Sarabia , exjefe de gabinete del gobierno, cuyo monto no se ha esclarecido. Y, las relaciones entre Juan Fernando Petro y algunas reclusos en cárceles del país.

“Conoce todo, ella ha estado con Benedetti, con Petro. Yo veo las acciones y lo que está pasando y es oscuro. No conozco a Sarabia, seguro es una mujer inteligente y todo parece indicar que le da un orden al mundo caótico de Petro, pero al mismo tiempo, la nombran en un cargo para el cual, evidentemente, no está preparada. Un día la nombran y al otro se presenta a la Fiscalía y cambia el proceso. ¿Todo esto qué suscita? Preguntas, oscuridad (...) Sin duda, viéndolo desde afuera, ella conoce muy bien al presidente, tiene una influencia sobre él, le tiene una confianza muy grande, él la necesita”, respondió.

“Es que Petro pronunció una frase muy dura, no he comentado sobre eso. Cuando dijo ‘yo no lo críe’, es la dimensión de lo que significa esa frase, es tremenda. También le oí al hijo una cosa tenaz. Afirmó que él le había aprendido al papa lo que significaba ser un mal padre y que él no iba a ser así. Eso me parece de una dimensión increíble”, expresó.