Discapacidad, infancia segura y revolcón a las obras y al IDU, prioridades de candidatos que buscan llegar al Concejo de Bogotá

Inició la cuenta regresiva. Ya faltan diez días para que los bogotanos acudan a las urnas, no solo para elegir al próximo alcalde de la capital del país, en reemplazo de la alcaldesa Claudia López, sino además, para escoger a los nuevos concejales de Bogotá.

Andrés Onzaga

“Desde que me posicioné, creamos la bancada por la discapacidad, y han sido cuatro años de trabajar por ese tema todos los días desde el Concejo, para intentar visibilizar la problemática de esta población, las barreras y también buscar soluciones. De hecho, logramos en la discusión del Plan de Desarrollo que se incluyera la creación de la Subdirección para la discapacidad, que no existía. No teníamos una cabeza en donde articular los temas de la discapacidad y hoy en Integración Social tenemos ese referente”, comentó Onzaga.