El exsenador Julián Bedoya está en aprietos: Consejo de Estado admite demanda con la que pretenden anular su título de abogado

A través de apoderado judicial e invocando el ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la Universidad de Medellín pidió que se “declare la nulidad del Acta de grado No. 17538 del 1º de marzo de 2019 y su correspondiente diploma”.

Carrera por la Gobernación de Antioquia

César Gaviria le dijo no a Julián Bedoya. El dirigente ya entregó aval liberal para la Gobernación de Antioquia

Contexto: César Gaviria le dijo no a Julián Bedoya. El dirigente ya entregó aval liberal para la Gobernación de Antioquia

Ese respaldo se hará de esa manera ya que los alcaldes no pueden participar en política, pero varios de ellos son cercanos al Partido Liberal y estarían molestos porque la colectividad no avaló a Bedoya. Por esa razón, en Antioquia aseguran que hay una pelea entre las directivas del liberalismo y Bedoya.

Pese a las presiones que se estaban haciendo en el Partido Liberal para entregarle el aval al polémico excongresista Julián Bedoya, el jefe del liberalismo, César Gaviria, le dijo no, y le entregó el respaldo al también excongresista Eugenio Prieto para la Gobernación de Antioquia.

Federico Gutiérrez reveló con qué candidatos a la Gobernación de Antioquia no hará fórmula para elecciones

Al ser consultado sobre este asunto, dejó claro que no apoyará a Luis Pérez o a Luis Fernando Suárez por representar una continuidad y cercanía con el trabajo de Daniel Quintero y de Gustavo Petro.

“No es un misterio ni es un secreto, yo he hablado con algunas personas y lo que les he pedido es pónganse de acuerdo. Les voy a decir con quienes he hablado. Con Andrés Julián (Rendón), con Juan Diego (Gómez), con Eugenio (Prieto) y con Mauricio (Tobón). Desde el principio les dije pónganse de acuerdo, que salga un solo candidato y de ahí tomaremos la decisión”, sostuvo.