El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se apretó el cinturón: terminó 557 contratos heredados de Petro y se ahorró más de 100.000 millones

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó en la noche de este miércoles, 7 de octubre, que su cartera logró ahorrar 103.000 millones de pesos.

“¡Aquí predicamos con el ejemplo!”, escribió el jefe de la cartera política en sus redes sociales.

“103.000 millones de pesos de ahorro en el Ministerio del Interior. Hacemos lo mismo y más con mucho menos. Recursos que ahora pueden ir a los programas sociales de los colombianos”, explicó el alto funcionario.

También reportó el ministro del Interior: “Terminamos 557 contratos heredados de la politiquería anterior y conservamos solo a quienes sí trabajan. Aquí no se paga por no hacer nada”.

A su juicio, “menos burocracia, más resultados”. La austeridad empieza por casa”.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Foto: Semana/Presidencia

El ministro Rodrigo Lara Restrepo informó sobre el ahorro al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en una carta que le envió esta semana.

“Me permito informar que el Ministerio del Interior ha decidido realizar un esfuerzo extraordinario de ahorro y racionalización del gasto”, precisó.

Además, explicó que los 103.000 millones de pesos de ahorro obedecen a la reducción de gastos de funcionamiento e inversión, “manteniendo la apropiación mínima requerida para atender las obligaciones y prioridades esenciales de la entidad”.

Ministro de Defensa Rodrigo Lara Restrepo. Foto: Ministerio de Defensa / API

Esta medida, añadió Lara Restrepo, “se adopta en concordancia con las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público y corresponde a un esfuerzo significativo del Ministerio del Interior por optimizar el uso de los recursos asignados y contribuir, desde su propio presupuesto, a las necesidades actuales de financiación del Estado”.

Según Rodrigo Lara, la reducción propuesta no afectará la ejecución de los proyectos misionales “ni el cumplimiento de las funciones estratégicas de las direcciones de grupos étnicos, democracia y seguridad, garantizando así la continuidad de la gestión institucional y la atención de sus prioridades misionales”.

Dijo que la puesta a disposición de estos recursos tiene como propósito “contribuir a que puedan ser orientados hacia las necesidades más apremiantes de la población y hacia proyectos y programas urgentes del Gobierno nacional, especialmente aquellos que requieran una atención prioritaria en materia social”.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Foto: Guillermo Torres / Semana -Semana

Recientemente, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que, tras revisar las cifras de gasto del anterior Gobierno, presidido por Gustavo Petro, se pudo determinar que el funcionamiento del Estado aumentó cerca de un 86 % y que el servicio de la deuda creció un 122 %, entre 2022 y 2027. En contraste, la inversión registrada apenas llegó al 25 %.

El ministro también entregó otra cifra del diagnóstico que hizo sobre el anterior Gobierno y detalló que los recursos provenientes del crédito local y externo aumentaron un 319 % entre 2022 y 2027.