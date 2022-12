“El presidente Uribe me dijo: ‘mija, piense en una aspiración a la Gobernación de Antioquia’; lo estoy pensando”: Paola Holguín

SEMANA: ¿Cómo cierra la semana la izquierda en Latinoamérica?

PAOLA HOLGUÍN: De manera desesperanzadora para la región, se cierra con justicia en el caso de Argentina, donde por fin hay una sentencia de cárcel y muerte política contra Cristina Fernández. También con una muestra de la fortaleza institucional de Perú, donde se logró revertir un intento de golpe por parte del expresidente, Pedro Castillo.

SEMANA: ¿Le preocupa la posición de Gustavo Petro frente a lo ocurrido en Perú?

P.H.: Me preocupa mucho porque uno lo que ve es una injerencia indebida en temas internos de los estados, pero además una tendencia a no respetar la institucionalidad y lo que dicta la Constitución y la Ley. En el caso de Argentina no podemos olvidar que hace algún tiempo el presidente Petro y otros presidentes de la región firmaron una carta tratando de obstruir la justicia argentina calificando ese caso como persecución, cuando en realidad es un tema judicial que tiene que ver con corrupción.

SEMANA: ¿Esperaba una reacción distinta de Petro?

P.H.: La verdad, no porque sistemáticamente hemos visto unas reacciones parecidas. No podemos olvidar el desafortunado mensaje de Twitter cuando se dio la votación en Chile, el reconocimiento que su gobierno ha hecho del frente polisario que no es un estado reconocido por Naciones Unidas y que hoy nos tiene en serios aprietos con Marruecos; la complicidad de Petro con la narcodictadura de Venezuela para restablecer relaciones y lavarle la cara a Maduro, a pesar de que tiene procesos en la CIDH. A uno le da vergüenza la declaración de Gustavo Petro frente a Perú, pero no sorprende.

SEMANA: ¿Cómo le parecieron las declaraciones de Miguel Uribe, su compañero de bancada, frente a lo ocurrido en Perú, no fue una provocación o se entendió mal?

P.H.: El ladrón juzga por su condición. Él, como demócrata, hizo un llamado para que el Congreso de Colombia actúe de acuerdo a la Constitución y la ley y haga control político. Yo sé que el senador Miguel Uribe conoce muy bien la Constitución de este país y la de Perú y en la de Colombia, no existen artículos que hay en la de allá que habilitan a que el Congreso declare vacancia o que en ciertos casos, de manera unilateral, un presidente cierre el Congreso.

SEMANA: Usted conoce como pocos al presidente Álvaro Uribe, ¿por qué le madrugó a la campaña por el 2023?

P.H.: Yo creo que el presidente Uribe es un hombre que vive en campaña, todo el tiempo hace política, todo el tiempo está pensando en el país, todo el tiempo está teniendo contacto con las regiones. Lamentablemente, esta arbitraria situación judicial limitaba un poco, pero él está haciendo lo que sabe hacer: recorrer el país, escuchando a las comunidades. En un momento tan complejo como el que está viviendo Colombia, en medio de tanta incertidumbre, es muy importante estar en los territorios escuchando a los ciudadanos.

SEMANA: ¿Es cierto que la están convenciendo a usted para que aspire a la Gobernación de Antioquia?

P.H.: Algunos sectores y el propio presidente Uribe me han dicho que considere esa posibilidad. La verdad es que para mí es muy difícil porque hace seis meses terminamos un proceso de elección en unas condiciones muy complejas de país, somos una bancada muy pequeña y siento que hay demasiados temas que se tienen que ponderar en una decisión de ese tipo.

SEMANA: ¿Qué le ha dicho Uribe?

P.H.: Me dijo: ‘mija, piénselo, piense en la Gobernación, para nosotros Antioquia y Medellín es muy importante, tenemos que hacer un ejercicio para garantizar la victoria en las elecciones, hable con su familia, con su equipo. Lo que pasa es que para mí es muy complejo porque tengo unos electores a los que me debo y me eligieron para ser senadora cuatro años.

SEMANA: Precisamente, ¿qué la detiene?

P.H.: Muchas cosas. La responsabilidad que tengo con mis electores, ellos votaron para que yo fuera senadora cuatro años y no seis meses, además siento que somos una bancada muy pequeña en una coyuntura muy compleja de país y en una relación que es bastante difícil, por momentos, con el gabinete de Petro. Además, me detiene pensar en mi familia, en mi equipo. Hay muchas cosas que sopesar.

SEMANA: Pero, ¿le gustaría ser gobernadora de Antioquia?

P.H.: Para uno siempre será un honor poder ser gobernador o presidente. Además, mi sueño desde los cuatro años es ser presidente y el perfil de los gobernadores de Antioquia siempre es presidencial, porque finalmente mi departamento es como el país en chiquito por la complejidad, ya que son 125 municipios y 9 subregiones muy diversas.

SEMANA: ¿Cuándo decide? ¿Cuándo le dará la respuesta definitiva al expresidente Uribe?

P.H.: No, todavía, no. Estamos explorando, pensando, el límite de renuncias, creo, es el 31 de diciembre. Este es un tema muy complejo, muy complejo.

SEMANA: Usted es amiga de Federico Gutiérrez, ¿se imagina a Fico en la Alcaldía y usted en la Gobernación?

P.H.: Yo sí me imagino a Federico Gutiérrez en la Alcaldía. Yo, lo mío, todavía no quiero imaginarlo. Yo si me lo imagino a él en la Alcaldía porque hizo una gran administración, porque es un hombre con un liderazgo muy importante en Antioquia que logra congregar a muchos sectores políticos, sociales y empresariales. Y nosotros en este momento tenemos una crisis institucional muy grave en Medellín y creo que necesitamos un liderazgo de la talla de Fico Gutiérrez.

SEMANA: ¿Usted ha hablado recientemente con Federico Gutiérrez? ¿Le ve ganas para aspirar a la Alcaldía?

P.H.: Yo lo felicité por su cumpleaños hace unos días. Nos hemos estado saludando, pero de la Alcaldía no hemos hablado aún. Creo que en estos días, antes de que acabe el año, seguramente nos vamos a poder encontrar.

SEMANA: Pero ustedes, los políticos, tienen olfato. ¿Le ve ganas a Fico Gutiérrez de aspirar a la Alcaldía de Medellín?

PH.: Yo creo que sí. Más que ganas conozco el talante, el amor y la responsabilidad que él siente con Medellín. Por eso, creo que es una posibilidad muy importante.

SEMANA: ¿Cómo le parece Gilberto Tobón a la Alcaldía de Medellín?

P.H.: El profe Gilberto fue docente mío, es un hombre al que respeto mucho, pensamos muy distintos, pero fue muy profesor.

SEMANA: ¿Y la Alcaldía de Bogotá? ¿Le gustan algunos nombres?

P.H.: A mí me gustan muchos nombres. Ahí está el exministro de Defensa, Diego Molano; el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, hay unos liderazgos muy importantes. Siento que Bogotá requiere oxigenarse, además necesita un liderazgo que tenga un compromiso muy importante con la seguridad.

SEMANA: Por último, ¿por qué cree que Uribe dijo que votaría por Jorge Robledo a la Alcaldía de Bogotá?

P.H.: El exsenador Jorge Enrique Robledo y el presidente Álvaro Uribe siempre han tenido una relación respetuosa, tranquila, cordial. De hecho, en el Congreso había muchas bromas con Robledo. A veces el presidente decía que no se tomaba un tintico con él porque de pronto lo convencía. Es parte de la cordialidad.