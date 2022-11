“Tendremos candidatos propios”: Federico Gutiérrez ya piensa en las elecciones regionales de 2023

Aunque no está claro si el excandidato presidencial tendrá alguna aspiración, lo claro es que sí jugará un papel importante en los próximos comicios.

El excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, se encontró en Bogotá con su exfórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez, este viernes 25 de noviembre, después de la agitada campaña presidencial que para ellos terminó en la primera vuelta en mayo pasado.

Del encuentro no trascendieron mayores detalles, pero está claro que hablaron de lo que los une: la política y las elecciones regionales del 2023.

Ninguno de los dos ha dicho oficialmente qué camino tomará, pero a juzgar por el mensaje que plasmó el antioqueño en su cuenta personal de Twitter después de la reunión, le apostarían a las regionales.

“Hoy con mi gran amigo Rodrigo Lara Sánchez hablando de nuestra Colombia y nuestras regiones. No vamos a dejar de luchar por el país. Vienen nuevos retos. Vamos por las regiones”, dijo Gutiérrez.

Sin embargo, este sábado en su cuenta de Twitter anunció que su movimiento tendrá candidatos para las elecciones de 2023.

“Las elecciones locales y regionales del 2023 sólo se ganan si se logra unidad y consensos. No ayudan posturas radicales de lado y lado. Desde nuestro movimiento Creemos tendremos candidatos propios y también apoyaremos a quienes logren consensos. Colombia nos necesita unidos”.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 26, 2022

Con este anuncio, Gutiérrez aterrizó formalmente en la arena política que se empezará a mover para las elecciones de octubre del próximo año. Sin embargo, no está claro todavía si Gutiérrez se lanzará para algún cargo de elección popular, aunque muchos indican que estaría en la contienda por la Alcaldía de Medellín.

Fico se convirtió en una de las novedades políticas de las pasadas elecciones presidenciales al lograr más de cinco millones de votos, cifra para nada despreciable en la política de nuestro país.

A Gutiérrez, por ejemplo, el sector empresarial, industrial y académico de Antioquia le está endulzando el oído para que aspire nuevamente a la Alcaldía de Medellín y recupere la capital paisa que en 2019 perdió la centroderecha y está en manos de Daniel Quintero, cercano al presidente Gustavo Petro. Además, también le están proponiendo que se lance a la Gobernación de Antioquia. En cualquiera de los escenarios tendría opción, coinciden analistas políticos de la región.

De la decisión de Gutiérrez están pendientes varios sectores políticos, entre ellos, el Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe le ha venido proponiendo a la senadora Paola Holguín que renuncie a su curul de congresista y aspire a la Gobernación.

Sin embargo, Holguín, quien conoce la política paisa, prefiere esperar para conocer qué decidirá Gutiérrez. Si él aspira a la Gobernación, ella, su amiga personal, lo acompañará. Lo mismo que su partido.

Por su parte, Rodrigo Lara Sánchez tiene intenciones de aspirar a la Gobernación del Huila. El médico realizó una Alcaldía de Neiva sin mayores escándalos y promete aprovechar la plataforma nacional de la campaña presidencial pasada, para reemplazar al actual gobernador, Luis Enrique Dussán.

Lara Sánchez es prudente y públicamente no ha oficializado su nombre. Una de las razones que lo ponen a reflexionar es que en las elecciones presidenciales no logró sumarle a Fico Gutiérrez ni siquiera 100.000 votos en el Huila, el departamento de donde es oriundo. Esa matemática electoral es la que lo ha mantenido, al menos hasta ahora, conservando la prudencia.

Ambos tienen claro que una de las formas de recuperar la Presidencia en el 2026 es empezar a consolidar el poder regional del centro y la centroderecha.

Álvaro Uribe se reunió con Gilberto Tobón, el líder de izquierda que lo defendió de los falsos positivos | ¿De qué hablaron?

Gilberto Tobón es un reconocido abogado, docente universitario y líder de izquierda que se reunió este viernes 25 de noviembre con el expresidente Álvaro Uribe, uno de los políticos que más ha criticado en los últimos años.

El propio exmandatario, a través de su cuenta personal de Twitter, confirmó el encuentro a través de un video.

“Estamos muy agradecidos con el doctor Gilberto Tobón por esta generosa reunión. Le hemos expresado que respetamos totalmente su independencia, que respetamos las discrepancias políticas que él ha tenido con nosotros en el Centro Democrático”, expresó Uribe.

Contó que “hemos hablado de la ciudad, sobre su futuro, sobre la necesidad de una ciudad austera, con una administración totalmente transparente que construya cohesión social, no enfrentamientos. Él ha expresado unos puntos de vista programáticos muy importantes, nosotros le hemos hablado de unos temas que consideramos muy importantes como la superación del hambre y la atención a la educación y el emprendimiento de los jóvenes”.

Uribe confesó, además, que se conoce con Gilberto Tobón desde la universidad. “Su cédula es un poquito mayor que la mía, pero está enterita. El gastado soy yo”, expresó. El abogado sonrió, según se observa en el video.

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 25, 2022

El encuentro que se dio en Medellín y no quiere decir que Gilberto Tobón haya cambiado de ideología política.

Aunque Tobón es de izquierda, recientemente afirmó que Álvaro Uribe no dio las órdenes para que los militares ejecutaran los falsos positivos. Sus palabras levantaron una polvareda entre los sectores progresistas del Pacto Histórico, porque siempre han querido relacionar al expresidente con las ejecuciones extrajudiciales.

“Uribe no ordenó los falsos positivos. Fueron los militares, que están educados para matar gente, los que en su afán de hacer algo se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso y yo lo defiendo desde aquí, así me caigan rayos y centellas, pero facilitó eso”, afirmó Tobón recientemente.