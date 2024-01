“El sesgo ideológico en la reforma laboral ha estado por encima de los argumentos técnicos”: Fenalco pide al Congreso archivar el proyecto

La iniciativa presentada por el Ministerio del Trabajo continuará su examen legislativo a partir del 16 de febrero, sin embargo, los empresarios advierten que no han podido concertar su contenido con el Gobierno, pese a que este les prometió que convocaría a una mesa de diálogo sobre el articulado a partir de este 15 de enero.

Jaime Alberto Cabal (J. C.): Desafortunadamente el proyecto de reforma laboral se radicó en primera instancia, el pasado 16 de marzo del 2023, sin surtir el trámite constitucional de la concertación en la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales. Después de que se hundió en la primera legislatura, hubo cerca de tres meses para intentar una concertación antes de volverlo a presentar, pero no se hizo, por lo tanto, esa posibilidad está agotada, máxime cuando ya hay artículos aprobados en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

La concertación entre trabajadores y empresarios, con el acompañamiento del Gobierno, es un logro de la democracia colombiana. Sin embargo, en esta oportunidad, el Ministerio del Trabajo no ha propiciado el diálogo alrededor de la reforma laboral para el crecimiento y el desarrollo.

Lo que probablemente va a suceder es que la ministra siga con su lógica de proponer más beneficios a los que hoy tienen un trabajo formal, en claro perjuicio de los aspirantes a ingresar al mercado laboral, a los desempleados y a los miles y miles de colombianos que hoy laboran en la informalidad; por lo tanto, los congresistas tendrán la enorme responsabilidad de no actuar en contravía de lo que le conviene al país, especialmente teniendo en cuenta el pobre desempeño económico y la tendencia de incrementar los niveles de desempleo, que vive en este momento el país. Esperamos que primen los intereses colectivos, por encima de los apetitos individuales.

J. C.: No es un buen mensaje para el país. Se supone que este Gobierno sería de diálogo con los diferentes sectores y hasta el momento no se ha cumplido ese propósito. Específicamente, para el tema de reforma laboral, el sesgo ideológico en el contenido del proyecto ha estado por encima de los argumentos técnicos, económicos y sociales; por lo tanto, seguimos señalando las alertas que desde el principio Fenalco ha planteado, en cuanto a los altos incrementos de los costos laborales y la profundización del sindicalismo en las empresas y sectores económicos del país. Los congresistas tendrán que decidir si castigan a las micro, pequeñas y medianas empresas con costos superiores al 25% o tienen la sensatez de evitar una catástrofe económica y laboral.