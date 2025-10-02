Suscribirse

Política

Esta demanda busca tumbar la prohibición de las exportaciones de carbón a Israel

La medida es promovida por el director del Partido Cambio Radical, Germán Córdoba Ordóñez.

Redacción Semana
2 de octubre de 2025, 1:19 p. m.
Colombia prohibió la exportación de carbón nacional hacia Israel.
Colombia prohibió la exportación de carbón nacional hacia Israel. | Foto: Esteban Vega La Rotta - MinComercio

Cambio Radical demandó ante el Consejo de Estado los dos decretos emitidos por el Gobierno nacional que prohibieron la exportación de carbón a Israel.

Ese partido también pidió que se emita una medida cautelar que suspenda provisionalmente la implementación de esas medidas porque, señalan, estos podrían afectar la economía del país.

La demanda fue presentada por el director del partido, Germán Córdoba Ordóñez, y en alega que los decretos emitidos por Petro llevarían a efectos nocivos en el orden público, político, económico, social y ecológico.

Contexto: Bruce Mac Master rechaza los ataques a la ANDI en protestas contra Israel: “La estrategia de buscar un enemigo es equivocada”

En el documento de 13 páginas enviado al despacho de los magistrados exponen que existieron conductas como una extralimitación de la potestad reglamentaria, también una falta de motivación, desviación de poder, vulneración del principio de proporcionalidad y afectación al orden económico y social.

El Decreto 0949 de 2025, que prohíbe la exportación de carbón térmico a Israel, fue expedido el pasado 28 de agosto. Un año atrás, el 14 de agosto de 2024, se expidió el Decreto 1047, que perseguía el mismo objetivo.

Contexto: A Gustavo Petro no le gustó el plan de Donald Trump para lograr la paz en Gaza: “Me alegré un instante”

El presidente Petro publicó esos decretos en medio de su cruzada diplomática contra Israel, Estado al que acusa como responsable del genocidio del pueblo palestino. En su demanda, Córdoba alegó que esa decisión proferida por el jefe de Estado se configuró como una extralimitación de funciones del mandatario.

“En ninguna disposición se autoriza al Ejecutivo para adoptar medidas unilaterales contra un Estado extranjero como forma de presión política. Por ello, el decreto se expide sin habilitación legal suficiente, configurándose una extralimitación de funciones”, alegó Córdoba en la demanda.

Contexto: Exministro Wilson Ruiz amplió su denuncia contra Petro ante la CPI: “Es clara su intención por fortalecer los grupos terroristas”

Los decretos que prohibieron las exportaciones de carbón a Israel fueron acompañados por la Cancillería y los ministerios de Hacienda, Minas y Energía, y de Comercio. El partido busca que se declare su nulidad para que puedan reactivarse los intercambios comerciales.

“Esta prohibición improvisada es ilegal e inconstitucional. No se puede sacrificar el ingreso de las regiones ni desconocer compromisos internacionales del país”, señaló Córdoba Ordóñez.

La prohibición es una de las medidas que ha tomado el jefe de Estado para manifestar su descontento con la administración de Benjamín Netanyahu en Israel, gobierno que encabeza una guerra contra Hamás, el grupo que hace presencia en Palestina. La Procuraduría ha señalado que esa determinación de la Casa de Nariño puede constituirse como una violación a la Constitución.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Importante presentadora de ‘La casa de los famosos’ abandonaría la temporada tres; polémico reemplazo ya estaría en la mira

2. Kylian Mbappé no se aguantó: esto dijo tras la derrota del Barcelona contra PSG

3. Pico y placa en Medellín: así funcionará la restricción para este viernes 3 de octubre

4. Pico y placa en Cali: así rota la medida para este viernes 3 de octubre; evite multas

5. Petro busca que se convoque una “huelga general mundial”. El presidente reveló qué grupo se debe encargar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cambio RadicalConsejo de EstadoCambio Radical

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro

Petro busca que se convoque una “huelga general mundial”. El presidente reveló qué grupo se debe encargar

Redacción Semana
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá, encuentro que ordenó que estuviera lleno de banderas de Palestina

Le preguntaron a senadora petrista si se va a enlistar para ir a luchar por Palestina y su respuesta fue tajante

Redacción Nación
Álvaro Uribe y Gustavo Petro.

Centro Democrático reclamó al presidente Gustavo Petro por mensajes contra el partido: “Carga en la conciencia el asesinato”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.