“Esta es la crisis climática”: Gustavo Petro se refirió a emergencia por lluvias en La Calera

El presidente Gustavo Petro se refirió a las fuertes lluvias que se presentaron en las últimas horas en el municipio de La Calera, en Bogotá y en varias regiones del país. Dijo que se trata de una consecuencia del cambio climático.

“Esta es la crisis climática, y solo comienza en Colombia y en el mundo; en décadas acabará con la mayoría de las especies marinas y terrestres, si no construimos dos caminos paralelos”, aseguró el mandatario, haciendo referencia a un video que refleja lo sucedido en ese municipio cerca de la capital.

Esta es la crisis climática, y solo comienza en Colombia y en el mundo; en décadas acabará con la mayoría de las especies marinas y terrestres, si no construimos dos caminos paralelos: https://t.co/w7lC50zcIX — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 13, 2022

Petro afirmó que esas dos opciones a las que se refierie son, por un lado, la descarbonización, una propuesta que ha sido central en su Gobierno y que ha reiterado en varias ocasiones. “Mitigar, es decir, dejar de emitir CO2, para lo cual hay que separarse en corto tiempo del petróleo y el carbón”, aseguró Petro.

El otro camino que, considera, sería viable solucionar este fenómeno es la adaptación. “Adaptarse: que es ordenar el territorio alrededor del agua, no construir en zonas de alto riesgo, fortalecer la producción de alimentos y la salud pública”, aseguró el mandatario.

El video al que se refirió Petro fue el de Marcela Tabares, una ciudadana que compartió varios archivos sobre el drama que se vivió este sábado, 12 de noviembre, en el departamento por las fuertes lluvias que se registraron.

Tabares cuestionó que los ciudadanos de ese municipio sigan pagando peajes, impuestos y que las autoridades y los gobiernos no hayan prevenido lo que puede pasar en este tipo de situaciones. Dijo que cuando llueve en el sector de La Capilla en la vía entre La Calera y Bogotá, “siempre pasa lo mismo”.

La usuaria también mostró las fuertes lluvias que se presentaron en la vereda El Hato, donde se desbordó una quebrada y el agua ingresó a los predios aledaños. ¿Será drama de la gente? cuestionó. “La gente está en riesgo”, aseguró en otro mensaje y pidió la ayuda de la Alcaldía de Bogotá y de los bomberos de la ciudad.

Hasta el momento, el parte que se conoce es que tres personas fallecieron luego de la emergencia que se registró en el municipio. Una de ellas fue una mujer que se transportaba en moto y que transcurría por el sector conocido como Los Patios.

La mujer no tuvo tiempo de reaccionar y quedó bajo uno de los vehículos que estaba inmovilizado en el lugar por cuenta de los derrumbes que se presentaron en ese sector. La comunidad buscó auxiliarla, pero no fue posible por la fuerte lluvia que se presentó.

“Cierre total de la vía, una persona fallecida. Tenemos dificultades tanto en el departamento como en jurisdicción de Bogotá en la vía patios”, confirmó el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

Por su parte, Jesús David Serrano, vigilante que sobrevivió a la tragedia en el municipio, le contó a SEMANA cómo se salvó de vivir una tragedia. Según contó hacia las 4:26 p. m. se presentó una avalancha de lodo.

Dijo que “fue algo muy rápido” y que iba acompañando de su compañero Holman cuando se presentó el hecho. “Yo iba para recibir puesto y él iba a empezar turno. Nos encontramos con Velilla cuando se vino la avalancha. Yo grabé unas imágenes y salí corriendo, corrí con suerte, gracias a Dios. Estábamos tres personas en un vehículo y yo alcancé a salir, en cuestión de segundos, quedaron ellos y la avalancha les tapó el vehículo”.

Lastimosamente, Holman, su compañero, fue otra de las víctimas de la avalancha y estaría desaparecido. “Holman era muy querido en la región, muy querido aquí, padre de familia de dos niños. Velilla, también. Muy buena persona, padre de tres hijos. A él no lo han encontrado. Yo lo único que pensé fue en correr y que no me alcanzara. Me cayeron cables encima y gracias a Dios no me electrocuté”, explicó Serrano.