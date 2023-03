“Están en mora Colombia Humana y el Pacto Histórico en abrirle un proceso disciplinario”: Jorge Robledo sobre Nicolás Petro

El exsenador Jorge Enrique Robledo se refirió al escándalo alrededor del diputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, luego de haber sido responsabilizado de recibir dineros, al parecer non sanctos para la campaña de presidencial de su padre, que nunca llegaron a ese destino. Las graves denuncias las hizo su exesposa Day Vásquez en SEMANA.

Sobre la polémica, el líder de Dignidad pidió que la Colombia Humana y el Pacto Histórico investiguen al diputado. “Están en mora los partidos a los cuales está afiliado Nicolás Petro. Colombia Humana y el Pacto Histórico en abrirle un proceso disciplinario para investigar qué pasó y para que ellos tomen sus decisiones. Es que los partidos tienen la obligación de responder por lo que hacen sus dirigentes”, aseguró Robledo.

La @ColombiaHumana_ y el @PactoHistorico están en mora de abrirle un PROCESO DISCIPLINARIO, que pueda sancionar, a @nicolaspetroB.

Porque las pruebas por corrupción y politiquería y abuso del poder son muy fuertes.

Y si al final lo consideran inocente, también pueden absolverlo. pic.twitter.com/2grrWWwHrI — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) March 6, 2023

El exsenador dijo que las colectividades “no se pueden hacer los locos”. “En las buenas era el doctor Nicolás Petro. Y ahora que pasa esto entonces no lo investigan, no. A investigarlo y a fijar una posición, la que ustedes quieran sobre las conductas de este personaje”, aseguró Robledo.

El excandidato presidencial afirmó que las denuncias en contra de Nicolás Petro son “graves”, especialmente porque quien lo acusa es Vásquez, quien fue la esposa de Petro hasta hace un tiempo. Aunque aún no se han divorciado, Nicolás ya tiene otra relación aparte.

“Resultaron de un momento en que eran una pareja bien avenida, o sea, ahí no había digamos una relación contradictoria entonces esas son pruebas, pues supremamente graves, porque además lo que está ella señalando es que Nicolás Petro recibió plata grande de personajes de muy dudosa procedencia, para decirlo con suavidad”, señaló Robledo.

Robledo dijo que no es menos importante que varios de los ministros, entre ellos los del Interior, Salud, Educación, entre otros, “le nombraban gente a Nicolás Petro, los que él decía, como si fuera un funcionario del Estado y eso también tiene que esclarecerse”, solicitó Robledo. Archivo. - Foto: Archivo SEMANA / Autor: Guillermo Torres

Y agregó: “Además, dice que una parte de esa plata se la robó Nicolás Petro. Eso es lo que ella está diciendo y tiene que ver con las pruebas esgrimidas”.

El exsenador también tuvo una discusión con el senador Wilson Arias del Pacto Histórico por una imprecisión de un medio cercano al petrismo. Robledo cuestionó porque el senador compartió una imagen en la que referencian una frase que en realidad dijo Vásquez en SEMANA citando a Petro, aunque el medio la toma como si la hubiese dicho el mandatario.

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ha estado en el ojo del huracán por denuncias que lo relacionan con actos fraudulentos. - Foto: Facebook / Redes sociales: Nicolás Petro Burgos

Arias compartió la nota de SEMANA que menciona: “El presidente le dijo que Nicolás debía devolver el carro. Day no sabe si el presidente habló con Nicolás luego de su cita con ella, pero sí supo lo que Petro iba a hacer como papá porque él le dijo: ‘Que le iba a cerrar todo, que le iba a cerrar las puertas. Porque si él quería sacar algo, lo tenía que sacar de Presidencia y él no se lo iba a permitir’. Me dijo: ‘Si él quiere hacerse multimillonario como los hijos de los otros expresidentes, estaba muy equivocado, porque él eso no lo iba a permitir’. Él ha luchado mucho por el tema de la corrupción, como para verse envuelto en esto por el hijo, por los caprichos del hijo, o porque le metieron al hijo que se podría volver multimillonario con la Presidencia”, aseguró la exesposa de Petro en SEMANA.

Gustavo Petro con su hijo Nicolás Petro. - Foto: Facebook Nicolás Petro

“Gracias por su respuesta, senador Wilson Arias, pero no me satisface”, le reclamó Robledo a Arias. “Porque en el meme que usted publica, la frase aparece como de Gustavo Petro y ahora me dice que se la dijo a SEMANA Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro. Y no es lo mismo. Su publicación induce al error”, agregó Robledo.

El líder de Dignidad también le reclamó a Iván Cepeda porque supuestamente habría caído en el mismo error.