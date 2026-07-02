Este es el polémico decreto que firmó el Gobierno Petro que alertó al equipo de trabajo de Abelardo De la Espriella: “Ojo”

En medio del proceso de empalme que inició este jueves en la Casa de Nariño, una de las preocupaciones que ronda al equipo más cercano del mandatario electo Abelardo De la Espriella, gira en torno a una medida de la administración saliente de Gustavo Petro.

Tiene que ver con el decreto 0670 del pasado 26 de junio, en el cual se ordena una especie de revolcón en los requisitos para acceder a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la cual, entre otras cosas, se encarga de la seguridad del presidente.

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En ese documento indica que, “no obstante, los requisitos actualmente previstos en el Decreto 1083 de 2015 pueden limitar la vinculación de este tipo de perfiles en cargos del nivel técnico, al exigir de manera estricta formación académica formal, sin valorar suficientemente la experiencia adquirida en el ejercicio de funciones operativas y protección a terceros”.

Decreto firmado por el Gobierno de Gustavo Petro. Foto: Decreto firmado por el Gobierno de Gustavo Petro.

“De otra manera, para el nivel asistencial se habilita a personal con muy poca experiencia y únicamente valora experiencia laboral, lo que permite que personas sin experiencia accedan a empleos misionales, sin un mínimo de competencia”, se desprende dentro de uno de los apartes del decreto.

Y agrega: “Que, con el fin de promover condiciones amplias, equitativas y no discriminatorias de acceso a los empleos de Oficial de Protección, resulta necesario ajustar y simplificar los requisitos actualmente exigidos, sin la exigencia de los requisitos de formación académica formal y la experiencia exigidos”.

Decreto firmado por el Gobierno de Gustavo Petro. Foto: Decreto firmado por el Gobierno de Gustavo Petro.

Decreto que llamó la atención al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien en una ronda de medios de esta semana expresó: “6.500 personas que se están nombrando en la Unidad Nacional de Protección, en donde en un decreto del mes de junio se cambiaron los requisitos para simplificarlos. Ojo, que ahí puede haber un cambio radical en la manera como se administra la seguridad del jefe de Estado y de los actores de gobierno. Eso merece por lo menos un ejercicio de atención”.

Por último, en medio del empalme, Restrepo fue enfático en señalar que puso de presente inquietudes relacionadas con contratos millonarios a largo plazo y nombramientos de última hora.

“He manifestado que el empalme que empieza el día de hoy, no es un tema solamente protocolario, es un informe de verificación de realidades, pero también de riesgos; he pedido garantizar la transparencia en este proceso de transición, la necesidad de prudencia y austeridad, de cara a la realidad colombiana”, indicó el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

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Y concluyó en una declaración que dio en la Casa de Nariño: “He insistido al ministro Ávila (coordinador del empalme del Gobierno Petro) que gobernar hasta el último día , no significa comprometer el Estado; he puesto de presente las inquietudes de contratos millonarios de largo plazo, de contrataciones aceleradas, de cambios estructurales de entidades y nombramientos de última hora”.