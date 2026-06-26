Federico Gutiérrez denunció que bomberos de Medellín no pudieron entrar a Venezuela: “No es una fiesta que necesite invitación”

Por medio de su cuenta personal de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no ocultó su molestia por una situación que se registró en medio de la tragedia que atraviesa Venezuela por los recientes terremotos.

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Gutiérrez denunció que no permitieron el ingreso al vecino país de organismos de atención de emergencias de Medellín, particularmente bomberos.

Sumado a ello, el alcalde de Medellín lanzó una pulla al gobierno saliente.

Un hombre camina entre los escombros de un edificio que colapsó tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela. Foto: Foto: AP / Pedro Mattey

Gutiérrez escribió:

“Absurdo. No dejaron entrar a Venezuela a nuestros Bomberos Medellín @AlcaldiadeMed @DAGRDMedellin. Llevan 4 horas en sala en aeropuerto en territorio venezolano.

“El pueblo venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las “autoridades” de Venezuela no los deja ingresar.

“Y el gobierno colombiano diciendo que todo tiene que ser coordinado con ellos. Señores es una tragedia. Es una emergencia. No es una fiesta que necesite invitación. Pobre Venezuela y pobre Colombia con estos arrogantes soberbios. Se trata de la vida de la gente”.

Y es que la Cancillería colombiana publicó más temprano un comunicado de prensa en el que manifestó que las ayudas para Venezuela se deben canalizar únicamente a través de la UNGRD:

“La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reiteró que el envío de equipos colombianos de búsqueda y rescate para atender la emergencia en Venezuela debe realizarse exclusivamente bajo la coordinación del Gobierno nacional, a través de la UNGRD, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno Venezolano.

“Como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), la UNGRD representa al Estado colombiano ante los mecanismos internacionales de asistencia humanitaria y mantiene la coordinación permanente con las autoridades venezolanas para atender los requerimientos de apoyo.

“Toda misión internacional de búsqueda y rescate debe responder a solicitudes oficiales del país afectado y desarrollarse mediante los canales diplomáticos establecidos entre ambos gobiernos.

“El envío de grupos de manera independiente, sin coordinación entre gobiernos, puede generar dificultades en la organización de la respuesta, duplicidad de esfuerzos, riesgos para los rescatistas y limitaciones para su incorporación a las operaciones oficiales de búsqueda y rescate.

“La UNGRD hace un llamado contundente a las gobernaciones, alcaldías, organismos de socorro y demás entidades con capacidades de búsqueda y rescate a abstenerse de movilizar equipos de manera autónoma hacia Venezuela. Actualmente, el equipo USAR COL-1 desarrolla operaciones en La Guaira, Venezuela, bajo autorización de las autoridades de ese país y en cumplimiento de los protocolos internacionales de cooperación humanitaria.

“Con Colombia, ya son 24 los equipos internacionales de búsqueda y rescate que han sido desplegados o se encuentran en proceso de movilización hacia el vecino país.

“Con el propósito de fortalecer la respuesta, la UNGRD convocó para este sábado una reunión de coordinación con los equipos de búsqueda y rescate acreditados en el país, con el fin de verificar capacidades operativas, disponibilidad de personal y condiciones logísticas, en caso de que el Gobierno de Venezuela solicite el envío de equipos adicionales. La UNGRD reitera que toda capacidad colombiana de búsqueda y rescate que participe en operaciones internacionales debe canalizarse a través del Gobierno nacional, garantizando una respuesta organizada, segura y articulada”.