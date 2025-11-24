Suscribirse

Política

Germán Vargas Lleras hizo clara exigencia a minDefensa, Pedro Sánchez, tras escándalo sobre infiltraciones de las disidencias

El exvicepresidente aseguró que el ministro debe “proceder” y presentar resultados de las pesquisas que ha anunciado.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 2:23 a. m.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras le pidió al ministro Pedro Sánchez "proceder" con los resultados de las investigaciones que ha anunciado.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras instó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a “proceder” ante los graves escándalos que han salpicado a las Fuerzas Armadas.

“Señor ministro de Defensa, ¿qué está esperando para proceder? ¿Qué más ‘investigaciones’ necesita?”, increpó Vargas Lleras a Sánchez en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El exvicepresidente aseguró que las declaraciones del ministro se han quedado solo en anuncios de investigaciones, sin que estas se traduzcan en resultados concretos sobre los procesos que están abiertas.

Contexto: Vicky Dávila le exige a Iván Mordisco entregar pruebas sobre el apoyo de las disidencias a Francia Márquez en la campaña de 2022

“Todas sus declaraciones, una a una, se quedan en rechazos, condenas o anuncios de apertura de procesos. Al igual que ocurre en la Fiscalía y en la Procuraduría, nada pasa. Y ante la gravedad de estos hechos, usted se limita a lanzar otro anuncio de investigación que tampoco conducirá a nada”, apuntó el líder del partido Camio Radical.

Vargas Lleras enunció un catálogo de 15 anuncios de investigaciones que ha hecho el alto funcionario del Gobierno nacional, como las pesquisas por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, los atentados de los que ha sido blanco la Fuerza Pública, casos de reclutamiento forzado de menores de edad y masacres.

Contexto: Gustavo Petro culpa a la CIA por informe sobre infiltración de las disidencias y habla de supuesta reunión con sus agentes

“Exigimos decisiones, autoridad y resultados. Lamentablemente, todos lo sabemos: en este gobierno, nada pasará. Le entregaron el país a los criminales”, le dijo el exvicepresidente al ministro de Defensa.

Sánchez fue uno de los primeros altos funcionarios del Gobierno en reaccionar a la investigación publicada en el noche del domingo en la que quedó en evidencia como funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, de Indumil y uniformados de las Fuerzas Armadas estarían colaborando con las disidencias de las Farc comandadas por Iván Mordisco.

El reportaje reveló los archivos del computador y el celular del disidente alias Calarcá, material en el que se habla de una supuesta cooperación de esa guerrilla con las instituciones del Estado. Incluso, se dice que otro jefe disidente, Iván Mordisco,

Contexto: Juan Manuel Santos aseguró que la paz total ha sido un “desastre” y se destapó sobre el nuevo escándalo del Gobierno

“Ordené adelantar una investigación rigurosa según las competencias del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública, en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia. Así mismo, hemos dispuesto todo lo que requiera la Fiscalía para acelerar la investigación que está adelantando”, sostuvo el ministro.

Sánchez enfatizó que no tolerará actos de ilegalidad dentro de la Fuerza Pública y prometió que la transparencia guiará el proceder de la institución.

Redacción Semana
La cartera afirmó que las clausuras no obedecen a ninguna política gubernamental.

Gobierno responde ante cierre de servicios de salud: “No les resulta rentable para su negocio seguir atendiendo la gente”

Vicky Dávila campaña Movimiento Valiente

Vicky Dávila le exige a Iván Mordisco entregar pruebas sobre el apoyo de las disidencias a Francia Márquez en la campaña de 2022

Redacción Semana

