El exvicepresidente Germán Vargas Lleras instó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a “proceder” ante los graves escándalos que han salpicado a las Fuerzas Armadas.

“Señor ministro de Defensa, ¿qué está esperando para proceder? ¿Qué más ‘investigaciones’ necesita?”, increpó Vargas Lleras a Sánchez en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El exvicepresidente aseguró que las declaraciones del ministro se han quedado solo en anuncios de investigaciones, sin que estas se traduzcan en resultados concretos sobre los procesos que están abiertas.

“Todas sus declaraciones, una a una, se quedan en rechazos, condenas o anuncios de apertura de procesos. Al igual que ocurre en la Fiscalía y en la Procuraduría, nada pasa. Y ante la gravedad de estos hechos, usted se limita a lanzar otro anuncio de investigación que tampoco conducirá a nada”, apuntó el líder del partido Camio Radical.

Vargas Lleras enunció un catálogo de 15 anuncios de investigaciones que ha hecho el alto funcionario del Gobierno nacional, como las pesquisas por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, los atentados de los que ha sido blanco la Fuerza Pública, casos de reclutamiento forzado de menores de edad y masacres.

“Exigimos decisiones, autoridad y resultados. Lamentablemente, todos lo sabemos: en este gobierno, nada pasará. Le entregaron el país a los criminales”, le dijo el exvicepresidente al ministro de Defensa.

Sánchez fue uno de los primeros altos funcionarios del Gobierno en reaccionar a la investigación publicada en el noche del domingo en la que quedó en evidencia como funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, de Indumil y uniformados de las Fuerzas Armadas estarían colaborando con las disidencias de las Farc comandadas por Iván Mordisco.

El reportaje reveló los archivos del computador y el celular del disidente alias Calarcá, material en el que se habla de una supuesta cooperación de esa guerrilla con las instituciones del Estado. Incluso, se dice que otro jefe disidente, Iván Mordisco,

“Ordené adelantar una investigación rigurosa según las competencias del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública, en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia. Así mismo, hemos dispuesto todo lo que requiera la Fiscalía para acelerar la investigación que está adelantando”, sostuvo el ministro.