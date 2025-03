Germán Vargas Lleras tilda de “mentiroso” a Gustavo Petro, se defiende de sus señalamientos y habla de estrados judiciales

Vargas Lleras, visiblemente molesto, respondió: “Petro, usted es un mentiroso cuando afirma que yo vendí Isagén. Varias veces me ha acusado de esa venta en la que jamás intervine, pero además, me endilga la responsabilidad de los aumentos de las tarifas en el sector eléctrico, otra calumnia. Esperemos que los reclamos y las tutelas que he interpuesto ante el Consejo de Estado me den la razón, porque en estas he aportado todas las pruebas en las que demuestro que jamás he estado vinculado a una junta o entidad del sector eléctrico”.