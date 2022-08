Gobierno Petro aclaró que no entregó facultades a los alcaldes para ordenar operativos militares

Alfonso Prada, ministro del Interior, aclaró los alcances que tiene la declaración que dio el fin de semana pasado el presidente de la República, Gustavo Petro, y si hay o no vinculación de los alcaldes en acciones concretas de las Fuerzas Militares y de Policía.

Prada, en una declaración que dio a medios de comunicación, fue directo en señalar que desde el Gobierno nacional no se está entregando ningún tipo de facultad o una especie de autorización, para que los alcaldes de las diferentes regiones del país ordenen operativos militares en las zonas de jurisdicción.

“Aquí no se trata que ahora los alcaldes van a decretar operativos militares, ni van a ordenar la movilización de tropas, no se trata de eso, esto es mucho más sencillo y no se debe dar un alcance diferente al de lograr la coordinación de todas las instituciones nacionales para la protección concreta de la vida”, sostuvo Prada.

De la misma manera, el funcionario, detalló que el contexto de la orden que impartió el presidente Petro en su intervención del pasado fin de semana, está enfocado a que todas las autoridades nacionales con presencia en el territorio incluido los ministerios, junto con las Fuerzas Armadas, para que estén en coordinación con quien está en contacto con la gente.

“Es una manera descentralizada, es una manera que respeta la autonomía del territorio para que podamos proteger rápidamente y con buenas decisiones, la vida de la gente. Para eso es”, anotó el ministro del Interior.

¿Qué dijo el presidente Petro?

El presidente Gustavo Petro dio una instrucción a la Fuerza Pública, en su visita a Ituango (Antioquia): “Le voy a pedir a la Fuerza Pública presente, es para todo el país, que en los lugares que sabemos que hay violencia, se han detectado 65 municipios, eso puede variar, los alcaldes de esos municipios pueden y deben convocar Puestos de Mando Unificado y las unidades del Ejército o la Fuerza Publica allí localizadas y la Policía deben obedecer al alcalde”, señaló el mandatario.

Es abiertamente inconstitucional que el Presidente le dé facultades a los alcaldes para que puedan dar ordenes al Ejército Nacional.



El Art 189 C.P dice que es el Pte el que puede Dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas pic.twitter.com/mf8EE1lgj8 — DMar Córdoba (@dmarcordoba) August 28, 2022

“Si el alcalde ordena que las unidades deben desconfinar un territorio, el Ejército debe obedecer. Si no, eso no se llama Puesto de Mando Unificado, es otra cosa, podríamos llamarlo de otra manera. Pero es el alcalde el que debe mandar. Las instituciones nacionales, del Gobierno, localizadas allí, cuando se convoca un Puesto de Mando Unificado, deben obedecer al alcalde. Y el alcalde, como autoridad local, debe establecer los criterios, planes, las acciones para defender la vida”, añadió el mandatario del Pacto Histórico.

¿Facultades para el presidente Petro sobre la paz?

Por otro lado, el ministro del Interior, Alfonso Prada, reveló que se alista lo que sería una “nueva ley” en la cual se facultaría al presidente Gustavo Petro con una prórroga para que avanza en los acercamientos de paz con las organizaciones criminales que se quieran integrar a su política de paz total.

Prada entregó detalles de la normativa en la cual fue enfático en manifestar sobre los alcances: “Esa ley 418 la hemos sometido a una nueva redacción, no solamente se va hacer cómo se hizo en años anteriores de prorrogar el término de las facultades que tiene el presidente establecidas en la ley, sino que vamos hacer casi que una nueva ley con toda una política de paz”.

Ministro del Interior Alfonso Prada - Foto: Ministerio del Interior

Sumado a ello, indicó en una declaración que dio en La Giralda: “Esa ley está lista, la debemos firmar el ministro de Defensa (Iván Velásquez) el ministro de Justicia (Néstor Osuna) y yo como parte del gobierno y nos va a acompañar buena parte de las bancadas de la coalición de gobierno”.

“Seguramente el día de mañana o pasado mañana estaremos en el Congreso con ese texto, lo propio ha ocurrido con la reforma política estamos buscando la manera en que opinen los sectores políticos y que llegue lo más consensuada posible”, dijo Prada.