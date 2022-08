“Propondré que, a comienzos de octubre, haya un encuentro entre Petro y Maduro en la frontera”: Armando Benedetti

SEMANA: ¿Qué expectativa tiene de la reunión de este lunes con Nicolás Maduro?

ARMANDO BENEDETTI: Básicamente es para ver si todos nos llenamos de optimismo, empezando por los colombianos y venezolanos frente al restablecimiento de las relaciones que ayudarán a 4 millones de ciudadanos de nuestro país que dejaron tirados en Caracas. A esos pobladores los dejaron en una desidia total. También a 8 millones de ciudadanos que viven en la frontera y que también ahorcaron económicamente, de forma literal. Es hablar con Nicolás Maduro para retomar el optimismo por los temas que acabo de mencionar.

SEMANA: ¿Cuáles son los temas puntuales que le tocará a Maduro?

A.B.: Sí tengo algunos temas: el tema de la zona económica, una legislación que le permita a los dos países invertir en infraestructura, colegios, hospitales, puentes, que irradien e impacten en el desarrollo de la región.

SEMANA: ¿Gustavo Petro le envió algún mensaje, a través suyo, a Maduro?

A.B.: No. El mensaje es bastante contundente: antes de cumplir un mes de gobierno, Armando Benedetti como embajador ya está en Venezuela restableciendo las relaciones entre ambas naciones.

SEMANA: ¿Frente al restablecimiento de las relaciones, Colombia hará alguna exigencia o petición a Maduro sobre la protección de él en su territorio a las Farc y el ELN?

A.B.: Una de mis metas es ‘deselenizar’ las relaciones con Venezuela, ese es un tema de orden público, hay una persona encargada del tema de la paz en Colombia, me parece que va muy bien el proceso, pero estoy completamente seguro y ese será parte de mi trabajo: que la paz no pase por Venezuela.

SEMANA: Eso frente al ELN y ¿las Farc? ¿Usted tocará ese tema con Maduro?

A.B.: No, no he pensado tocar ese tema, si se toca es porque Venezuela quiere tocarlo. Yo no tengo por qué venirme a inmiscuir en procesos de orden público que le competen solamente al gobierno de Venezuela.

SEMANA: ¿Es decir, el restablecimiento de las relaciones será eminentemente comercial?

A.B.: Así es. El objetivo es comercial, las relaciones diplomáticas, los conciudadanos que están en territorio venezolano, la parte social, cultura, el transporte, turismo, básicamente eso. No vengo a inmiscuirme en temas del presidente Maduro.

Hoy, en mi cumpleaños, tomo posesión efectiva desde Venezuela ante la @CancilleriaCol como embajador de Colombia en nuestro país vecino. Me acompaña el embajador de carrera diplomática @CuartasAyala pic.twitter.com/1YiEXGZ9Bq — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 29, 2022

SEMANA: ¿Después de su encuentro con Maduro qué viene?

A.B.: Primero organizar la embajada, los consulados que están bastante deteriorados y en el olvido por parte del gobierno anterior. Primero, arreglar eso. Y segundo, tratar de abrir la frontera lo más rápido que se pueda.

SEMANA: ¿Veremos pronto a Petro en Venezuela con Maduro o al presidente venezolano en Colombia?

A.B.: O en la frontera de Colombia y Venezuela los dos, a principios de octubre.

SEMANA: ¿Cómo así?

A.B.: Propondré que ese encuentro puede ser a principios de octubre en un sitio limítrofe entre ambas naciones. Voy a intentar hablar eso.

SEMANA: Por último, ¿qué ha sido lo más difícil del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela?

A.B.: La parte de infraestructura, tal como la dejaron aquí en Venezuela. Aquí está completamente tirada, en el olvido, por parte del gobierno anterior. Lo primero que hay que hacer son temas de carpintería: pagar el agua, la luz, el teléfono, logística, los empleados, entre otros.