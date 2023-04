Guillermo Jaramillo destapa sus cartas para la Alcaldía de Bogotá; explica qué hará con el Metro y anticipa cambios en la Policía

SEMANA: ¿por qué decidió inscribir su nombre como candidato a la Alcaldía de Bogotá?

Guillermo Alfonso Jaramillo: (G. A. J.): a través de todos estos años he tenido la posibilidad de estar en la rama Legislativa, en la rama Ejecutiva y también como cirujano cardíaco pediátrico. Con mi experiencia de haber sido concejal, diputado, representante de la Cámara, cuatro veces senador, gobernador en dos ocasiones el departamento del Tolima, alcalde de Ibagué, y secretario de Salud y de Gobierno y alcalde encargado de Bogotá, creo que tengo la posibilidad, y eso es lo que me entusiasma, de poderle servir a esta ciudad que me recibió desde los ocho años de edad y por la cual tengo un inmenso sentimiento de gratitud y eso es lo que estoy haciendo.

SEMANA: ¿es usted el único candidato de la Colombia Humana?

G. A. J.: no, en este momento tenemos 21 personas inscritas, se están revisando las hojas de vida y se está determinando el modus operandi sobre el cual va a ser la selección de parte de la Colombia Humana para de esa manera poder llevar a quien resulte electo al Pacto Histórico o inclusive a lo que hemos denominado un frente amplio con la Alianza Verde y algunos liberales.

SEMANA: ¿conoce quiénes son los otros 21 precandidatos?

G. A. J.: no, desafortunadamente no sé quiénes se inscribieron, inclusive en este momento las inscripciones no están terminadas, se ampliaron un poco más para dar chance a que más personas se puedan presentar, especialmente en lo que tiene que ver con nombres en la provincia, en materia de alcaldías, de consejos, de asambleas.

Guillermo Alfonso Jaramillo. - Foto: León Darío Peláez

SEMANA: ¿cuál será ese mecanismo que utilizará la Colombia Humana para definir el candidato?

G. A. J.: esa determinación la están tomando, por ahora, en primera instancia, se crearon a través de las asambleas distritales en cada una de las localidades, unas juntas que van a revisar los nombres y las hojas de vida de las personas que se han postulado para los respectivos cargos y de acuerdo con la evaluación que haga esa junta de garantías, ya luego entrará a evaluar la Junta Provisional de Colombia Humana para tomar la determinación final.

Lo que sí tenemos ya muy claro desde el Pacto Histórico es buscar primero un consenso, si no hay consenso, vamos a una consulta que sería el 4 de junio, y si por alguna razón no se puede, habría una encuesta.

SEMANA: esa será la manera en la que el Pacto Histórico definirá a su candidato…

G. A. J.: así es.

SEMANA: hay varios temas que serán primordiales para el próximo alcalde de Bogotá y uno de ellos tiene que ver con el Metro. ¿Si usted llega a ser alcalde, insistirá en un metro subterráneo para la primera línea o continuará adelante con el metro elevado?

G. A. J.: lo primero que quiero comentar es que la alcaldesa Claudia López sacó un POT por decreto, que es para los próximos 12 años, y el cual establece que hay que construir cinco líneas de metro para Bogotá, algo con lo cual estoy totalmente de acuerdo, y esas son las discusiones que tenemos que adelantar.

Ahora, en cuanto a la primera línea del metro, siempre he sido partidario, y cualquier persona en cualquier ciudad del mundo lo puede decir, de que los metros son mejor soterrados para evitar intersecciones, evitar contratiempos, ruidos, deterioro de las zonas en donde están.

Metro de Bogotá - Foto: Empresa Metro de Bogotá

SEMANA: ¿eso quiere decir que usted va a insistir en un metro subterráneo?

G. A. J.: la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro están adelantando en estos momentos una mesa técnica y jurídica para estudiar la posibilidad de soterrar el metro desde la calle primera hasta la calle 72 por la Caracas…

SEMANA: sí, pero si en esa mesa técnica se concluye que lo mejor es continuar con el metro elevado, ¿si usted llega a ser alcalde va a respetar esa decisión?

G. A. J.: claro que sí, lógico, porque ya es una decisión presidencial y una decisión de la Alcaldía Mayor, de las dos autoridades máximas, de la nación y del distrito.

SEMANA: otro tema que preocupa a Bogotá es la ola de inseguridad. ¿Qué hacer para mejorar esta problemática?

G. A. J.: desde el estallido social hemos perdido la cohesión que en mucho tiempo existió en Bogotá y eso tenemos que recuperarlo; esta ciudad ya no es la Bogotá de los vecinos, aquí hay una gran diversidad de personas, aquí han llegado la gran mayoría de las víctimas, de migrantes y se perdió la cohesión importante que había entre el ciudadano, la autoridad de la Policía, la autoridad jurídica y la autoridad administrativa. Estamos desafortunadamente divorciados y eso tenemos que corregirlo.

Ahora, no podemos tener seguridad si hay desempleo, si los jóvenes no tienen oportunidades, si la gente tiene hambre, si hay pobreza oculta en barrios, si no hay educación, y eso no lo estamos dando. Necesitamos también reclutar más jóvenes para que sean gestores de paz, para que ayuden en las labores comunales y el distrito al mismo tiempo les ayuda con sus estudios.

Pero también se necesita más pie de fuerza, Bogotá debería tener como mínimo entre 24.000 y 25.000 policías, o sea que en este momento le hacen falta a la ciudad cerca de 7.000 policías. Necesitamos mayor información e inteligencia, que haya una base de datos más amplia en Bogotá que permita prevenir y reaccionar de una manera más oportuna.

Por otro lado, creo que es el momento de pensar en una policía distrital, llegó el momento de tener un cuerpo de policía que quede adscrito a la Policía Nacional, que trabaje coordinadamente con la Policía Nacional y Bogotá tiene cómo lograrlo, podemos reintegrar a muchos de los efectivos de la Policía que se han retirado y ponerlos de nuevo a trabajar.

Guillermo Alfonso Jaramillo. - Foto: Archivo SEMANA

SEMANA: ¿qué calificación le da a la administración de Claudia López?

G. A. J.: una vez terminado su mandato es que se le puede juzgar, yo esperaré a que termine su trabajo para entrar a evaluar.

SEMANA: ¿qué programas de Claudia López continuaría?

G. A. J.: hay un programa que me gusta, que me parece hermoso, y es las manzanas del cuidado. Yo voy a continuar con ese programa.

También continuaría el programa de Jóvenes a la U, pero lo haría vinculando directamente a las universidades y al Sena.

SEMANA: ¿y qué no continuaría de esta alcaldía?

G. A. J.: yo no diría que voy a dejar de hacer esto o aquello de Claudia López, lo que sí diría es que se debe volver a recuperar el tema preventivo, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención primaria, llegar a todos los barrios marginados de la ciudad.

Otra de las cosas que voy a hacer es descentralizar la administración, darles más recursos a las localidades.

SEMANA: con la mayor brevedad posible, cómo define a las siguientes personas. A Carlos Fernando Galán…

G. A. J.: reconozco en la familia Galán y en Carlos Fernando a unas personas que representan un sector importante de lo que es nuestra comunidad tanto bogotana como nacional.

SEMANA: Carlos Amaya…

G. A. J.: un muy buen dirigente y muy importante en Boyacá.

SEMANA: Diego Molano…

G. A. J.: vamos en orillas diferentes, pero algún día me preguntaron que si yo me sentaría con él a charlar, y por supuesto que sí, podríamos hablar de temas tan importantes como el de la seguridad en Bogotá.

SEMANA: Rodrigo Lara…

G. A. J.: yo estuve dialogando con Rodrigo Lara para que se vinculara a trabajar con nosotros en la campaña de Gustavo Petro y ahora está recogiendo firmas, quiere hacer una candidatura independiente, pero yo también a él lo invité a una charla que tuve para que hiciéramos esa gran consulta para un acuerdo por Bogotá, pero ha tomado otro rumbo muy respetable y le deseo el mejor de los éxitos.

SEMANA: Juan Daniel Oviedo…

G. A. J.: una excelente persona y seguramente nos vamos a encontrar en el mañana, porque yo una vez gané la Alcaldía me voy a reunir con todos los que fueron candidatos para que trabajemos por Bogotá.

SEMANA: Claudia López…

G. A. J.: está haciendo todo su esfuerzo para que le vaya bien a Bogotá.

Guillermo Alfonso Jaramillo,fue secretario de Salud y de Gobierno en Bogotá - Foto: Alcaldía de Bogotá

SEMANA: por último, ¿cómo califica el gobierno del presidente Gustavo Petro?

G. A. J.: los primeros cien días fueron supremamente buenos. Yo creo que podemos hacer una nueva calificación cuando termine el periodo ahora de sesiones y podamos ya decirle a la gente que las tres grandes reformas, que especialmente tienen que ver con la salud, las pensiones, y la laboral han concluido exitosamente. Si eso lo logramos en verdad, ya comenzamos a direccionarnos para poder trabajar dinámicamente en el proceso de cambio y transformación que ha planteado Gustavo Petro. En ese orden de ideas, yo me siento muy satisfecho de lo que ha logrado el presidente hasta el momento.