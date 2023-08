Gustavo Petro abrió el debate, propuso una Otan Amazónica de cooperación militar: “se defiende con razones, pero también con armas”

En su intervención, el jefe de Estado no dudó en señalar, que la defensa del llamado ‘pulmón del mundo’ debe tener no solo las razones científicas, sino también las armas, para preservar los recursos naturales que allí se encuentran.

Presidente Petro abrió el debate sobre la prohibición de la exploración de hidrocarburos en la selva del Amazonas

Presidente Petro lanzó apocalíptico vaticinio en la instalación del Congreso: “Estamos ‘ad portas’ de la sexta extinción la de la humanidad”

“Ahora viene, no El Niño, sino la combinación de las más altas temperaturas de los 100 mil años, en La Guajira, qué será la vida de nuestros hijos, si no somos capaces de hacer las transformaciones, ya es irreversible si no lo hacemos en la próxima década, con ustedes los líderes políticos, no es apocalíptico, es la ciencia que nos los dice: la vida está en cuestión”, insistió por último Gustavo Petro.