Gustavo Petro dijo que no está bien de salud y explicó que tiene la “fiebre de Trump”: este es el video de la declaración

Un hecho llamativo se registró este miércoles 11 de febrero en medio de un evento público del Gobierno nacional, que se llevó a cabo en el Tolima.

Durante su discurso, el presidente de la República, Gustavo Petro, apareció en la tarima con gafas negras y expresó que “no estaba bien de salud”.

Además, el jefe de Estado dijo que tenía la “fiebre de Trump”, explicando las razones de su malestar: “No estoy bien de salud porque tengo la fiebre de Trump, se llama así”.

Gustavo Petro canceló su participación en evento internacional de Alemania para atender la crisis climática

Durante un evento en el Tolima, el presidente Gustavo Petro dijo que “no está bien de salud” y tiene la “fiebre de Trump”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KhTl2sj9V9 — Revista Semana (@RevistaSemana) February 11, 2026

“Me traje el frente, el que llaman frente frío ártico, no otro frente, sino el del Ártico, y también de coletazo cogí el antártico, entonces tengo un cruce que ya me acabó con la garganta, pero es la señal”, dijo el jefe de Estado.

Asimismo, aprovechó para referirse nuevamente a la emergencia ambiental que atraviesan varias regiones del país debido a la fuerte ola invernal: “Lo vemos en los departamentos de Córdoba, Sucre, Chocó y Bolívar, y probablemente en el nordeste de Antioquia, muy al borde ya de una inundación por la represa de Hidroituango”.

Inundaciones en Montería, Córdoba. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

“Ya hice este examen ayer en Montería, durante largas horas del consejo de ministros, y no lo voy a repetir aquí, pero es bueno que sepamos que hay una lucha adicional, un obstáculo de mucho peso para las luchas campesinas de Colombia hoy”, recalcó el presidente Gustavo Petro.

Además, antes de su discurso en Chaparral, Tolima, el mandatario indicó que canceló un viaje internacional que tenía programado a Alemania.“He decidido cancelar mi participación en la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania, debido a la emergencia que viven las y los colombianos en el norte del país por la situación invernal y la crisis climática”, afirmó.

MinDefensa ordena reforzar la seguridad del presidente Petro tras nuevas denuncias de atentado

Por último, aseguró en su cuenta personal de X: “En estos momentos, seguimos atendiendo la emergencia en Córdoba con todo el Gobierno nacional. ¡No están y jamás los dejaremos solos!”.