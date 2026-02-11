Política

Gustavo Petro dijo que no está bien de salud y explicó que tiene la “fiebre de Trump”: este es el video de la declaración

El jefe de Estado apareció con gafas negras sobre la tarima durante un evento en el Tolima.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 5:57 p. m.
El presidente Gustavo Petro dio una declaración que llamó la atención en el Tolima.
El presidente Gustavo Petro dio una declaración que llamó la atención en el Tolima. Foto: Presidencia

Un hecho llamativo se registró este miércoles 11 de febrero en medio de un evento público del Gobierno nacional, que se llevó a cabo en el Tolima.

Durante su discurso, el presidente de la República, Gustavo Petro, apareció en la tarima con gafas negras y expresó que “no estaba bien de salud”.

Además, el jefe de Estado dijo que tenía la “fiebre de Trump”, explicando las razones de su malestar: “No estoy bien de salud porque tengo la fiebre de Trump, se llama así”.

Gustavo Petro canceló su participación en evento internacional de Alemania para atender la crisis climática

“Me traje el frente, el que llaman frente frío ártico, no otro frente, sino el del Ártico, y también de coletazo cogí el antártico, entonces tengo un cruce que ya me acabó con la garganta, pero es la señal”, dijo el jefe de Estado.

Política

“Fuera Benedetti”: Jennifer Pedraza se enfrenta al ministro del Interior y denuncia incumplimientos

Mejor Colombia

El poder del algoritmo: así influyen las redes sociales en el voto

Política

Gustavo Petro canceló su participación en evento internacional de Alemania para atender la crisis por lluvias

Política

Iván Cepeda se pronuncia tras polémica en la izquierda por consulta en marzo: “Que quede claro para nuestros adversarios”

Política

Gustavo Petro reveló el día y la hora del momento en el que dejará de ser “comandante supremo de la Fuerza Pública”

Política

Registraduría responde a polémica sobre posibles firmas “no avaladas” de Abelardo de la Espriella

Política

La exesposa de Gustavo Petro reveló que Verónica Alcocer le hizo “muchísimo daño” y narró cómo la primera dama humilló a los hijos del presidente

Confidenciales

Jorge Iván Cuervo es oficialmente el nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro: este es el decreto

Nación

“Iniciaré acciones legales”: primera reacción del general Edwin Urrego tras su retiro de la Policía por presunto complot contra Gustavo Petro

Política

Gustavo Petro firmó el decreto ordenando el retiro del general al que acusó de intentar sabotear su reunión con Donald Trump

Asimismo, aprovechó para referirse nuevamente a la emergencia ambiental que atraviesan varias regiones del país debido a la fuerte ola invernal: “Lo vemos en los departamentos de Córdoba, Sucre, Chocó y Bolívar, y probablemente en el nordeste de Antioquia, muy al borde ya de una inundación por la represa de Hidroituango”.

Inundaciones en Montería, Córdoba
Inundaciones en Montería, Córdoba. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

“Ya hice este examen ayer en Montería, durante largas horas del consejo de ministros, y no lo voy a repetir aquí, pero es bueno que sepamos que hay una lucha adicional, un obstáculo de mucho peso para las luchas campesinas de Colombia hoy”, recalcó el presidente Gustavo Petro.

Además, antes de su discurso en Chaparral, Tolima, el mandatario indicó que canceló un viaje internacional que tenía programado a Alemania.“He decidido cancelar mi participación en la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania, debido a la emergencia que viven las y los colombianos en el norte del país por la situación invernal y la crisis climática”, afirmó.

MinDefensa ordena reforzar la seguridad del presidente Petro tras nuevas denuncias de atentado

Por último, aseguró en su cuenta personal de X: “En estos momentos, seguimos atendiendo la emergencia en Córdoba con todo el Gobierno nacional. ¡No están y jamás los dejaremos solos!”.

Más de Política

Jennifer Pedraza y Armando Benedetti.

“Fuera Benedetti”: Jennifer Pedraza se enfrenta al ministro del Interior y denuncia incumplimientos

El presidente Gustavo Petro dio una declaración que llamó la atención en el Tolima.

Gustavo Petro dijo que no está bien de salud y explicó que tiene la “fiebre de Trump”: este es el video de la declaración

Tiktok es la red social más usada actualmente para la comunicación política.

El poder del algoritmo: así influyen las redes sociales en el voto

El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba.

Gustavo Petro canceló su participación en evento internacional de Alemania para atender la crisis por lluvias

IVÄN CEPEDA

Iván Cepeda se pronuncia tras polémica en la izquierda por consulta en marzo: “Que quede claro para nuestros adversarios”

Gustavo Petro e integrantes de la Fuerza Pública

Gustavo Petro reveló el día y la hora del momento en el que dejará de ser “comandante supremo de la Fuerza Pública”

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.

Registraduría responde a polémica sobre posibles firmas “no avaladas” de Abelardo de la Espriella

Mary Luz Herrán, Gustavo Petro y Verónica Alcocer.

La exesposa de Gustavo Petro reveló que Verónica Alcocer le hizo “muchísimo daño” y narró cómo la primera dama humilló a los hijos del presidente

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ya comenzó su despliegue en Colombia para las elecciones del próximo 8 de marzo.

Lupa de la Unión Europea sobre las elecciones del 8 de marzo en Colombia: así avanza la misión en el país

El presidente Gustavo Petro dio su último discurso como mandatario en la OEA.

Gustavo Petro firmó el decreto ordenando el retiro del general al que acusó de intentar sabotear su reunión con Donald Trump

Noticias Destacadas