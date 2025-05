Gustavo Petro escribió un mensaje en redes sociales en la madrugada y dijo que su discurso del 1 de mayo fue censurado: “No quieren que se escuche al presidente”

Y anunció que en el escenario de que no se apruebe la consulta, “el pueblo de Colombia se levanta y los revoca”. Y agregó: “El que no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería, ojo. HP, honorable parlamentario, o periodista, o político”, y los asistentes lo acompañaron con risas y aplausos.