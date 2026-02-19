Política

Gustavo Petro reveló a dónde quiere que vayan los “ahorros de los bancos”: la propuesta ha desatado polémica

Días antes, Asobancaria, el gremio bancario, se pronunció sobre la medida.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 4:14 p. m.
El presidente Gustavo Petro reveló detalles de su propuesta de inversiones forzosas.
El presidente Gustavo Petro reveló detalles de su propuesta de inversiones forzosas. Foto: Presidencia

Jonathan Malagón, el presidente de Asobancaria, habló de la propuesta que estudia el Gobierno nacional, por instrucción del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre las inversiones forzosas a los bancos.

Lo hizo el lunes de esta semana, en conversación con la emisora La FM, donde conversó sobre los alcances de poner en marcha una medida de ese estilo:

Gustavo Petro le hizo fuerte reclamo a la directora del ICBF en pleno evento público: así reaccionó la funcionaria

“Una inversión forzosa no es un castigo a los bancos, no es que se les lleve plata a los bancos. La inversión forzosa es para los ahorradores: parte de los ahorros de los colombianos se los llevaría el Gobierno nacional y los usaría con los criterios que determine”, afirmó el dirigente gremial el 16 de febrero.

Este jueves, el mandatario colombiano destapó detalles de su propuesta en un evento público. Criticando a los detractores de su propuesta, dijo de manera irónica:

Política

Presidente Gustavo Petro habla desde la Plaza de Bolívar y defiende el incremento del salario mínimo

Política

Unión Europea enviará 160 observadores para las elecciones en Colombia

Política

“Absurdo”: Federico Gutiérrez criticó el rechazo de la ayuda de EE. UU. por inundaciones y Gustavo Petro le respondió

Mejor Colombia

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

Mejor Colombia

¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

Política

Los viajes de Francia Márquez al exterior: María Fernanda Cabal revela cuántos ha hecho, a dónde y el monto que se ha gastado con dineros públicos

Política

Vicky Dávila llama a vencer a la “izquierda radical” en la consulta del 8 de marzo: “Lo importante es derrotar a Iván Cepeda, la gran amenaza”

Gente

“Tómense el tiempo”: Margarita Rosa de Francisco invitó a ver el último consejo de ministros del presidente Petro, ¿por qué?

Política

Gustavo Petro se metió de lleno en el proceso electoral: habló de espacios en blanco y de impugnar mesas de votación

Política

Gustavo Petro le hizo fuerte reclamo a la directora del ICBF en pleno evento público: así reaccionó la funcionaria

“No es terrible esto que están haciendo ahora (…), no es terrible que no deban traer del ahorro de los bancos parte para sembrar con campesinos alimentos, ¿y entonces de qué vamos a comer?

“No se puede invertir en las regiones de emergencia inundadas por las lluvias con impuestos que se les puedan poner hoy a los más ricos de los ricos. No, imposible. ¿Y entonces cómo vamos a salvar a la gente de ahogarse? O de que no se mueran de hambre. O sus niños y niñas que no cojan malaria. ¿Cómo?“.

En esa intervención, en un encuentro con madres comunitarias en el sur de Bogotá, Petro inicialmente defendió el decreto que expidió del aumento del salario mínimo, el cual fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado:

“Les pagamos a los patrulleros de la Policía con un salario vital, les pagamos a los soldados de Colombia con un salario vital, les pagamos las pensiones ya a una serie de madres comunitarias que salieron de viejas a poder disfrutar de esta política y entonces les empezamos a pagar unas pensiones ya prácticamente con un salario vital; no es un bono pensional, es pensión.

Las alertas del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre las elecciones: ofrecerán hasta 50 millones de pesos para capturar a quien compre votos

“Entonces es lo peor que puede haber sucedido en Colombia, según algunos opinadores y opinadoras y políticos buscando votos. ¡Qué terrible, dicen! En cambio, no es terrible que saquen los ahorros de los trabajadores que tratan de ir a una pensión algún día fuera del país. Eso sí no es terrible”.

Más de Política

Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.

Presidente Gustavo Petro habla desde la Plaza de Bolívar y defiende el incremento del salario mínimo

El presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con representantes de la Misión de Observación de la Unión Europea.

Unión Europea enviará 160 observadores para las elecciones en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Absurdo”: Federico Gutiérrez criticó el rechazo de la ayuda de EE. UU. por inundaciones y Gustavo Petro le respondió

Los auditores de sistemas cumplen un papel estratégico: verificar el funcionamiento correcto de los sistemas tecnológicos y acompañar técnicamente la consolidación de datos electorales.

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

La cadena de procesos es clara: transmisión, recepción, digitalización, interpretación, verificación, consolidación de datos estructurados y publicación.

¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

Francia Márquez vicepresidenta de Colombia durante la celebración del día internacional de la mujer afro en Cali.

Los viajes de Francia Márquez al exterior: María Fernanda Cabal revela cuántos ha hecho, a dónde y el monto que se ha gastado con dineros públicos

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Vicky Dávila llama a vencer a la “izquierda radical” en la consulta del 8 de marzo: “Lo importante es derrotar a Iván Cepeda, la gran amenaza”

No hacen campaña, no dan opiniones políticas ni intervienen en los resultados. Llegan desde distintos países de Europa para vigilar cómo funciona el voto en Colombia.

¿Qué hacen los observadores electorales de la Unión Europea en Colombia?

La Registraduría Nacional publicó el calendario electoral con las fechas para cambiar el lugar de votación, registrar a los comités inscriptores de candidaturas y la inscripción de candidatos.

Registraduría Nacional trasladará 22 puestos de votación en Córdoba por emergencia invernal para elecciones del 8 de marzo

Noticias Destacadas