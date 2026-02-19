Jonathan Malagón, el presidente de Asobancaria, habló de la propuesta que estudia el Gobierno nacional, por instrucción del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre las inversiones forzosas a los bancos.

Lo hizo el lunes de esta semana, en conversación con la emisora La FM, donde conversó sobre los alcances de poner en marcha una medida de ese estilo:

“Una inversión forzosa no es un castigo a los bancos, no es que se les lleve plata a los bancos. La inversión forzosa es para los ahorradores: parte de los ahorros de los colombianos se los llevaría el Gobierno nacional y los usaría con los criterios que determine”, afirmó el dirigente gremial el 16 de febrero.

Este jueves, el mandatario colombiano destapó detalles de su propuesta en un evento público. Criticando a los detractores de su propuesta, dijo de manera irónica:

“No es terrible esto que están haciendo ahora (…), no es terrible que no deban traer del ahorro de los bancos parte para sembrar con campesinos alimentos, ¿y entonces de qué vamos a comer?

El presidente Gustavo Petro dio detalles de a dónde quiere destinar el “ahorro de los bancos”, en el marco de la propuesta que evalúa sobre inversiones forzosas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Rk6UTFGY6g — Revista Semana (@RevistaSemana) February 19, 2026

“No se puede invertir en las regiones de emergencia inundadas por las lluvias con impuestos que se les puedan poner hoy a los más ricos de los ricos. No, imposible. ¿Y entonces cómo vamos a salvar a la gente de ahogarse? O de que no se mueran de hambre. O sus niños y niñas que no cojan malaria. ¿Cómo?“.

En esa intervención, en un encuentro con madres comunitarias en el sur de Bogotá, Petro inicialmente defendió el decreto que expidió del aumento del salario mínimo, el cual fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado:

“Les pagamos a los patrulleros de la Policía con un salario vital, les pagamos a los soldados de Colombia con un salario vital, les pagamos las pensiones ya a una serie de madres comunitarias que salieron de viejas a poder disfrutar de esta política y entonces les empezamos a pagar unas pensiones ya prácticamente con un salario vital; no es un bono pensional, es pensión.

“Entonces es lo peor que puede haber sucedido en Colombia, según algunos opinadores y opinadoras y políticos buscando votos. ¡Qué terrible, dicen! En cambio, no es terrible que saquen los ahorros de los trabajadores que tratan de ir a una pensión algún día fuera del país. Eso sí no es terrible”.