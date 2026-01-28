Gustavo Petro sacó pecho y dijo que le ganó a Elon Musk la discusión en X de “plata o plomo”: “Creyó que me iba a arrasar”

Se siguen conociendo detalles de la frenética declaración que dio el martes de esta semana el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio del evento de reactivación del Hospital San Juan de Dios.

En uno de los apartes de esa extensa declaración que dio Petro en el centro de la capital del país, mencionó a Elon Musk y sacó pecho, porque, según él, le ganó una discusión en la plataforma de X.

De acuerdo con lo que afirmó el jefe de Estado, debido a la fuerza comunicacional que tiene en el mundo, Musk tomó la decisión de guardar silencio ante los argumentos expuestos por el presidente colombiano.

El intercambio de mensajes se dio en medio de la captura del señalado dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una intervención en Venezuela.

“Elon Musk no tiene razón, y al decirme ‘plata o plomo’ cuando se llevaron a Maduro, yo le respondí de inmediato: ‘amor y belleza y libertad, no plata o plomo, que no tengo ni la plata ni el plomo’”, insistió el mandatario colombiano en la declaración.

El magnate estadounidense tuvo un rifirrafe con el presidente de Colombia. Foto: Redes sociales / Presidencia de Colombia

Y agregó Petro: “Él creyó (Elon Musk) que me iba a arrasar, porque es propietario de la red X y claro, tuvo 10 millones; pero mi respuesta ya iba en cuatro millones cuando lo vi y él se calló, porque no creyó que tuviera tanta fuerza comunicacional en el mundo”.

Ese choque se dio luego de que Elon Musk le respondiera un mensaje que publicó el mandatario colombiano en X, tras la captura de Maduro.

“El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”, dijo el presidente.

Y avanzó en ese mensaje: “Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”.

“El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos. De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”, subrayó el presidente Petro.

Y concluyó: “La Cancillería de Colombia debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos y la preservación de la paz y la seguridad regional”.

“La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada. Que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano”, insistió.

Posteriormente, Elon Musk le escribió a Petro: “¿Plata o plomo?”.