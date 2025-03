“ Petro, usted es un mentiroso cuando afirma que yo vendí Isagén. Varias veces me ha acusado de esa venta en la que jamás intervine, pero además me endilga la responsabilidad de los aumentos de las tarifas en el sector eléctrico, otra calumnia”, señaló el excandidato presidencial.

“Me resisto a creer que en el Consejo de Estado me nieguen la tutelas porque consideren que estas mentiras y calumnias hacen parte de una controversia política y no me amparen mis derechos a la honra y al buen nombre como a cualquier ciudadano, frente a las calumnias sistemáticas de Petro”, indicó.