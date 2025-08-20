El representante a la Cámara Hernán Cadavid señaló al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, de emprender un ataque judicial en su contra.

El congresista del Centro Democrático acusó a esa entidad de estar desprotegiendo a la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, después de que el funcionario emitiera una denuncia penal en su contra.

“La UNP, en cabeza del señor Augusto Rodríguez, exmilitante del M-19, ha aprendido una persecución judicial en mi contra”, advirtió Cadavid en una publicación en su cuenta de X.

El congresista recordó los casos de ataques a la oposición que se han presentado en las semanas recientes, como el magnicidio al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y el ataque al representante Julio César Triana.

Uribe Turbay le había solicitado a la entidad un refuerzo en su esquema de seguridad, sin que esta le diera trámite a su solicitud.

“Han desatendido sus obligaciones naturales para emprender una persecución contra quienes ejercemos el control político en Colombia. Rodríguez, quien debería estar ocupado en darle garantías a la oposición, que ya no lo hizo, como ha quedado demostrado, ha presentado una denuncia en la Corte Suprema de Justicia en mi contra por más de seis delitos”, consideró Cadavid.

El congresista cuestionó que la UNP le esté entregando camionetas, escoltas y subsidios al combustible a políticos que él califica como “enemigos de la patria”, mientras quienes encabezan la oposición al Gobierno nacional se están quedando a la espera de que les brinden garantías.

“Para el exmilitante del M-19 casi soy responsable de todo el código penal. Enfrentaremos también esta persecución que ha emprendido el Gobierno de Colombia en nuestra contra”, sostuvo el congresista.

“Líderes de la oposición son asesinados, otros somos perseguidos judicialmente por la Unidad Nacional de Protección. Señor Augusto Rodríguez, Gustavo Petro, no nos van a amilanar, no tenemos miedo”, agregó el representante.

El Centro Democrático publicó un comunicado en respaldo a la advertencia presentada por el congresista de su bancada, asegurando que están buscando acallar a quienes han advertido sobre las posibles irregularidades que ocurren en la entidad.