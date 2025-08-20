Suscribirse

Política

Hernán Cadavid señala a Augusto Rodríguez de emprender un ataque judicial en su contra

El director de la Unidad Nacional de Protección radicó una denuncia contra el congresista ante la Corte Suprema de Justicia.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 4:28 p. m.
Hernán Cadavid y Augusto Rodríguez.
Hernán Cadavid y Augusto Rodríguez. | Foto: Semana

El representante a la Cámara Hernán Cadavid señaló al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, de emprender un ataque judicial en su contra.

El congresista del Centro Democrático acusó a esa entidad de estar desprotegiendo a la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, después de que el funcionario emitiera una denuncia penal en su contra.

“La UNP, en cabeza del señor Augusto Rodríguez, exmilitante del M-19, ha aprendido una persecución judicial en mi contra”, advirtió Cadavid en una publicación en su cuenta de X.

Contexto: Augusto Rodríguez, director de la UNP, insistió en que no se debilitó el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay

El congresista recordó los casos de ataques a la oposición que se han presentado en las semanas recientes, como el magnicidio al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y el ataque al representante Julio César Triana.

Uribe Turbay le había solicitado a la entidad un refuerzo en su esquema de seguridad, sin que esta le diera trámite a su solicitud.

“Han desatendido sus obligaciones naturales para emprender una persecución contra quienes ejercemos el control político en Colombia. Rodríguez, quien debería estar ocupado en darle garantías a la oposición, que ya no lo hizo, como ha quedado demostrado, ha presentado una denuncia en la Corte Suprema de Justicia en mi contra por más de seis delitos”, consideró Cadavid.

Contexto: Director de la UNP enciende polémica: habla de “decisiones negativas” de Miguel Uribe Turbay y su esquema de seguridad antes del atentado

El congresista cuestionó que la UNP le esté entregando camionetas, escoltas y subsidios al combustible a políticos que él califica como “enemigos de la patria”, mientras quienes encabezan la oposición al Gobierno nacional se están quedando a la espera de que les brinden garantías.

“Para el exmilitante del M-19 casi soy responsable de todo el código penal. Enfrentaremos también esta persecución que ha emprendido el Gobierno de Colombia en nuestra contra”, sostuvo el congresista.

Contexto: Director de la UNP hizo explosiva declaración en relación con atentado a Miguel Uribe: “Había tomado el mal hábito de no aceptar relevos”

“Líderes de la oposición son asesinados, otros somos perseguidos judicialmente por la Unidad Nacional de Protección. Señor Augusto Rodríguez, Gustavo Petro, no nos van a amilanar, no tenemos miedo”, agregó el representante.

El Centro Democrático publicó un comunicado en respaldo a la advertencia presentada por el congresista de su bancada, asegurando que están buscando acallar a quienes han advertido sobre las posibles irregularidades que ocurren en la entidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jueza Sandra Heredia firmó la boleta de libertad en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez

2. Criminólogo analizó el error más grande de Daniel Sancho tras asesinar a Edwin Arrieta

3. ¿Por qué Estados Unidos despliega buques de guerra y miles de militares cerca de Venezuela?

4. Comisión de Disciplina asumió el caso de la jueza en Barranquilla que suspendió concurso para 4.000 cargos en la Fiscalía

5. Jugador de Selección Colombia deja la élite europea por Sudamérica: negocio causa revuelo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Hernán CadavidUNPUnidad Nacional de ProtecciónAugusto Rodríguez

Noticias Destacadas

humberto de la calle Jefe del equipo negociador del Gobierno Santos

Humberto de la Calle, jefe negociador del acuerdo con las Farc, reflexiona: “es una oportunidad para corregir y recomponer”

Redacción Semana
Hernán Cadavid y Augusto Rodríguez.

Hernán Cadavid señala a Augusto Rodríguez de emprender un ataque judicial en su contra

Redacción Semana
Gustavo Petro, Miguel Uribe

Gustavo Petro lanza nueva hipótesis sobre asesinato de Miguel Uribe Turbay: habla del esmeraldero Julio Lozano y la Junta del Narcotráfico

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.