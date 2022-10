Indignación en el petrismo: piden que se aclaren los millonarios contratos del Dapre

En las filas del Pacto Histórico, la plataforma política que acompañó al presidente Gustavo Petro en la campaña, no cayó nada bien que desde la Presidencia se hayan suscrito dos millonarios contratos por más de 170 millones de pesos para comprar televisores, duvets, plumones de ganso y hasta licuadoras para el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

Varios de sus líderes y simpatizantes se han mostrado en contra de estas adquisiciones, especialmente porque consideran que no van acorde a lo que se prometió en campaña y lo que cuestionaron de otros gobiernos.

El más crítico fue el senador Alexander López, cercano a Petro y a Francia y uno de los líderes referentes de la bancada. El congresista vallecaucano arremetió fuertemente contra esas compras, pidió que los funcionarios responsables aclaren lo sucedido y que, de ser necesario, salgan del Gobierno.

“Urgente que el Gobierno del presidente Gustavo Petro dé claridad sobre los sobrecostos absurdos de sabanas, duvets y TV y sobre la idoneidad de los contratistas. Quienes hayan cometido irregularidades deben responder ante la justicia y deben salir del Gobierno del cambio”, aseguró el senador del Pacto Histórico.

Otro de los líderes del petrismo y considerado escudero del presidente Petro que se mostró en contra de los millonarios contratos fue el senador Gustavo Bolívar que, a pesar de sus críticas, sacó al mandatario de toda responsabilidad. ”Austeridad es la orden de Petro a sus funcionarios. No creo que él tenga tiempo de hacer compras. Sus reuniones van hasta media noche. Apenas tiene tiempo de dormir y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia. Creo que algún funcionario se quiso lucir. No están cuidando al presidente”, aseguró Bolívar.

El activista de izquierda Beto Coral, que ha sido uno de los petristas que más ha respaldado al Gobierno, aseguró que el escándalo es “indefendible”, especialmente cuando el discurso para llegar al poder fue el del cambio. “La compra de televisor de 27 millones de pesos y una cobija de plumones de ganso de ocho millones de pesos por parte del Dapre, es un tema indefendible bajo el discurso de la austeridad y del cambio”, afirmó Coral.

Otro de los que criticó esa compra, cercano al petrismo, fue el senador Inti Asprilla. “Los gastos en el menaje de la Casa de Nariño son simplemente indefendibles. Los que se encargaron de dicha compra deben asumir su responsabilidad. Fin del comunicado”, dijo el senador de la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde y cuyo padre, Guillermo Asprilla, fue colaborador de Petro en la Alcaldía de Bogotá.

El senador Wilson Arias, también integrante del Pacto Histórico, se mostró molesto con el director del Dapre, Mauricio Lizcano. Dijo que Petro no quiere esos lujos. “Los administradores de casas presidenciales pidieron televisores de 85 pulgadas y cobijas de plumas, ¿y el Dapre no reaccionó? Estoy seguro de que Gustavo Petro no quiere lujos. Mauricio Lizcano, aplique y exija la austeridad que hemos exigido. Contraloría General debe investigar sobrecostos”, aseguró el congresista del Polo Democrático.

María Antonia Pardo, quien fue jefe de comunicaciones de Gustavo Petro en la campaña, también pidió que se investigue al Dapre. Dijo que no cree que el presidente haya autorizado esos gastos. “Es el tipo más sencillo y desprendido del mundo. Toca averiguar quién del Dapre lo hizo. En todo caso lo que yo creo es que no todos están alineados con el talante de este Gobierno y por eso meten la pata”, aseguró Pardo.

Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni la vicepresidenta Francia Márquez se han referido a la compra de estos elementos. Quien sí tuvo que dar las explicaciones correspondientes fue el director del Dapre, Mauricio Lizcano, quien dijo que todos los recursos se giraron a través de Colombia Compra Eficiente.

“Amoblar las casas privadas es un deber del Dapre luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras, como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente”, aseguró el director del Dapre.

No obstante, este escándalo les recordó a algunos otros episodios que han rodeado a Petro en el pasado como, por ejemplo, la tenencia de unos famosos zapatos de la exclusiva marca Ferragamo y la compra de una casa en Chía, cuyo precio ha sido fuente de polémica entre diferentes sectores de la opinión pública.