Iván Duque: “Creo que los congresistas no deberían votar las reformas hasta que no se conozcan los resultados de las investigaciones”

“Yo creo que los congresistas, en este momento, no deberían votar las reformas hasta tanto no se conozcan los resultados de las investigaciones . De lo contrario, pueden terminar pagando justos por pecadores”, le dijo a SEMANA.

Duque cree que es importante que la justicia obre rápidamente “sobre si deben otorgar los principios de oportunidad, si hay el material probatorio necesario, pero que se adelanten las acciones judiciales de inmediato, porque si no se hace, todo el procedimiento legislativo va a quedar bañado de ilegitimidad, por lo menos con lo que tiene que ver con estas reformas porque se habla de compra de congresistas para comprar proyectos”.

Duque respondió: “Yo creo que no es solamente si es o no Ministro del Interior, es que en este momento los señalamientos son muy graves porque vamos en tres ministros, entonces, creo que frente a eso es muy importante que la Justicia opere porque vamos a estar no solamente con unos ministros señalados de elementos que ilegitiman su gestión, sino que también hay señalamientos que ilegitiman los trámites de las reformas en el Congreso”.