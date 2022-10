Jota Pe Hernández: “Cuando la plata no se la roban y no se la derrochan en lujos, les aseguro que alcanza”

Cuando la plata NO se la roban y NO se la derrochan en lujos, les aseguro que alcanza!

Si se atacara con contundencia la corrupción, Si se capturaran y se hiciera pagar a los corruptos, no habría necesidad de hacer reformas tributarias! Es mi posición y nadie me la cambia! 🇨🇴 pic.twitter.com/cH8BdCw4NQ