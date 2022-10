Jota Pe Hernández filtra nombre de candidato a la Gobernación de Santander, ¿lucharía con el ingeniero Rodolfo por el cargo?

El senador Rodolfo Hernández, que en septiembre pasado anunció la renuncia a su curul por al parecer aspirar a la Gobernación de Santander, ya tendría un contrincante. Se trataría del diputado Ferley Sierra, de la Alianza Verde.

Quien dio a conocer que Ferley Sierra se lanzará como candidato a gobernador del departamento fue Jota Pe Hernández, el tercer senador de la República más votado en las elecciones del pasado 13 de marzo.

En su cuenta en Twitter, el congresista publicó: “Tengo la confirmación de que el profe Ferley aspirará a la Gobernación de Santander. Sin duda alguna es uno de los mejores candidatos que tendría mi departamento. Lo conozco como político, pero también como persona, y ¡qué calidad de ser humano es! Vamos. #ProfeFerleyGobernador”.

Ferley Sierra ha sido uno de los principales opositores del actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar; incluso, en abril pasado lo señaló de paramilitar, razón por la que fue denunciado.

“Me tiene que asesinar el paraco y corrupto clan Aguilar, al que pertenece Mauricio Aguilar, porque con sus podridos entes de control no lograrán silenciar las voces de un Santander que quiere que su clan criminal se largue y deje de desangrar a este departamento”, escribió en Twitter ese entonces.

Por su parte, el gobernador afirmó que le dio poder a la firma de abogados de Abelardo de la Espriella para adelantar la demanda por injuria y calumnia. Y comentó: “La sistemática obsesión de un diputado contra mi humanidad, la de mi familia y la de mi equipo de gobierno, me obliga a ratificar, que a pesar de su persecución, maltrato, vulneración, que ejerce especialmente contra las mujeres de mi gabinete, lo cual rechazo y condeno, no voy a bajarme del lodazal en el que convirtió su responsabilidad pública”.

Valga recordar que Mauricio Aguilar es hermano del también exgobernador Richard Aguilar, preso por delitos relacionados con corrupción, e hijo del coronel Hugo Aguilar, que reconoció sus nexos con paramilitares ante la Comisión de la Verdad.

“Cometí uno de los peores errores de mi vida, que no me deja vivir en paz, como fue permitir que las Autodefensas Unidas de Colombia, a través del constreñimiento al elector, dieran el apoyo para la elección como gobernador de Santander. Siendo un hombre de experiencia, me dejé llevar por las malas prácticas de los políticos tradicionales y la avaricia del poder”, dijo en su momento.

Fue desmontado el museo del parapolítico Hugo Aguilar que él mismo se hizo en Suaita Santander. Gracias a los miles de Colombianos que ayudaron con la denuncia y a los medios de comunicación que respaldaron ¡SÍ SE PUDO! @WRadioColombia @vanguardiacom @CaracolRadio pic.twitter.com/lXCliZj670 — Profe Ferley (@ProfeFerley) September 16, 2022

La renuncia de Hernández al Senado

Rodolfo Hernández afirmó que renunciaría a su curul en el Senado, la que obtuvo como una de las garantías del Estatuto de Oposición, el pasado 21 de septiembre, razón por la que fue criticado por algunos sectores políticos, incluso por parte de los más de 10 millones de votantes que obtuvo en la segunda vuelta presidencial. Ya un mes antes, en conversación con Caracol Radio, había sostenido: “He pensado en lanzarme a la Gobernación. No me siento a gusto en el Congreso. No soy un hombre parlamentario”.

En cuanto a su renuncia, el siguiente fue el comunicado:

“Cuando decidí ser candidato a la Presidencia de Colombia, lo hice convencido de que a cargo de nuestro país se requería un gerente y no un político. El pueblo colombiano eligió votar por la otra opción, y en ejercicio del derecho de oposición, aceptamos la curul en el Congreso de la República.

“Mi formación como ingeniero civil me ha permitido entender que lo más valioso son las acciones y no la habladuría. Con profundo respeto por la democracia, me siento como se sentiría ‘Messi de portero’, sin poder brindar toda mi capacidad ejecutiva a los colombianos que demandan verdaderos cambios

“He decidido renunciar a mi curul de senador, enfocando mi trabajo por el país desde el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. En los próximos días definiré la fecha en la que formalmente presentaré el documento ante el Congreso”.