“Jóvenes muy pobres”: Petro, ante balance de 11 muertos tras ataque de Trump contra narcolancha que salió de Venezuela

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la acción letal que desplegaron las autoridades de Estados Unidos en contra del tráfico de drogas desde Venezuela, y pasó desapercibido un dato, el cual quedó registrado en un trino del mandatario.

En el mensaje, que publicó el jefe de Estado en su cuenta de X, dijo sobre la muerte de 11 personas en el operativo de las autoridades de Estados Unidos en el Caribe, que no se golpeó a “grandes narcos”, sino a “jóvenes muy pobres”.

“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, posteó Petro.

Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo.



Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico pic.twitter.com/Z55UEMIpsD — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 3, 2025

En otro trino, indicó el jefe de Estado: “Tengo que informar que, con inteligencia naval colombiana, se incautaron 4,5 toneladas de cocaína al sur de Puerto Rico, se capturaron ciudadanos dominicanos, colombianos y ecuatorianos”.

Tengo que informar que con inteligencia naval colombiana, se incautó 4,5 toneladas de Cocaína al sur de Puerto Rico, se capturaron ciudadanos dominicanos, colombianos y ecuatoriano. https://t.co/izXiE9yMEh — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 3, 2025

Entre tanto, y frente al operativo desplegado por Estados Unidos, Nicolás Maduro reaccionó: “A nuestro pueblo no lo mancharán, allá la mafia de Miami, que persigue migrantes [...], todos esos migrantes, colombianos, cubanos, en Miami, quien les está montando un aplique, quien los persigue, es la mafia de Miami, Marco Rubio, el mandamás de la Casa Blanca y del Departamento de Estado que le quiere manchar de sangre las manos al apellido Trump”.

En el ataque, murieron 11 personas. | Foto: X/marcorubio

“Inventan un relato, que nadie les cree, la juventud no cree en las mentiras de Marco Rubio”, anotó Maduro.

Además, indicó en una declaración después del ataque contra la narcolancha: “Ellos, con su narrativa, con sus manipulaciones, con sus mentiras, y nosotros, con nuestra verdad profunda, y nuestra verdad es que el pueblo de Venezuela está unido y quiere paz”.

Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: AFP, GETTY Y USNAVY

Por último, Donald Trump, este miércoles, 3 de septiembre, volvió a hacer referencia al caso Venezuela: “Ha sido uno de los peores actores. Han estado enviando millones de personas a nuestro país, entre ellos miembros de algunas de las peores pandillas del mundo. Vaciaron sus cárceles y las mandaron a Estados Unidos”.