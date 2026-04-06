Juliana Guerrero enciende nueva polémica tras asistir al consejo superior de la Universidad del Cesar

Juliana Guerrero, controvertida vocera del Gobierno Petro en el consejo superior de la Universidad Popular del Cesar, reapareció este 6 de abril en un evento público y desató una tormenta política en las redes sociales.

Guerrero fue imputada por la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de fraude procesal, dado que habría falsificado un título profesional de la Fundación Universitaria San José.

Aunque Guerrero ha negado esta irregularidad y defendido su inocencia públicamente, el Ministerio de Educación la mantiene como su vocera en el consejo superior universitario, pese a que varios sectores políticos han pedido su retiro.

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Este lunes volvió a aparecer frente a la opinión pública, y lo hizo en una sesión del consejo en el municipio de La Jagua de Ibirico. Ella tomó postura frente a los asistentes con la voz del Gobierno nacional.

Lo hizo en el marco de la aprobación de la creación de la sede de la Universidad Popular del Cesar en esa población del departamento.

“Gracias, presidente Gustavo Petro. Esta decisión representa una oportunidad para la comunidad upecista y para los jóvenes cesarenses, especialmente del corredor de la vida, quienes podrán acceder a nuevas opciones de formación profesional sin tener que desplazarse a otras ciudades”, dijo el rector Rober Romero.

Sesión del consejo superior universitario de la UPC. Foto: UPC.

El malestar de algunos sectores políticos radica en la figura polémica de Juliana Guerrero y los problemas que la rodean.

Uno de los llamados llegó por cuenta de la congresista Jennifer Pedraza, quien ha levantado su voz de protesta por la permanencia de Guerrero en ese importante órgano de la institución de educación superior.

“Presidente Gustavo Petro, usted es un sin vergüenza por mantener a Juliana Guerrero como su delegada en la Universidad Popular del Cesar. Eso también es ser enemigo de la educación pública, entregarle su dirección a los corruptos”, mencionó la representante a la Cámara.

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SEMANA contactó a Guerrero para conocer su postura sobre la polémica que generó y no respondió hasta la publicación de este artículo.