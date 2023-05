Katherine Miranda está en alerta: una llamada de la exministra Cecilia López le hace graves advertencias sobre su seguridad

SEMANA reveló este viernes 19 de mayo que la exministra de Agricultura, Cecilia López, teme por su seguridad a raíz de dos informaciones que le han llegado donde le sugieren que su seguridad está en riesgo y le recomiendan salir del país.

La propia López le confirmó a esta revista lo que está ocurriendo. “En los últimos dos días he recibido dos advertencias de que me vaya del país. No logro entender por qué”, reveló la exministra.

Las personas que contactaron a la exfuncionaria le habrían dado argumentos de peso para que salga de Colombia como la única manera de proteger su integridad física.

La exministra Cecilia López está preocupada por su seguridad. - Foto: Ministerio de Agricultura

“Me dijeron que mi seguridad está en riesgo grave. A tal punto de que me recomiendan que debo irme del país”, señaló la exfuncionaria.

SEMANA conoció que la advertencia no solo fue para la exministra Cecilia López. Una de las personas que la contactó le advirtió que la congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, también corría riesgo porque a ambas las señalan algunos líderes radicales de izquierda de hundir el controvertido artículo que promovía la expropiación exprés en el Plan Nacional de Desarrollo.

Katherine Miranda pedirá cita con el presidente Gustavo Petro para hablar de su seguridad. - Foto: Guillermo Torres

Visiblemente preocupada, la exministra de Agricultura llamó por teléfono a Miranda a las 7:30 de la mañana de este viernes y le contó la información que le había llegado.

Miranda, quien lideró desde el Congreso una fuerte oposición a dicho artículo porque lo consideraba lesivo para los colombianos, le dijo a SEMANA que no se pronunciará, al menos de momento, pero sí pedirá con urgencia una cita directamente con el presidente Gustavo Petro para hablar de su seguridad.

Algunos de los exministros que ya no hacen parte del gobierno de Gustavo Petro: Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Ocampo. - Foto: Fotografías oficiales de los respectivos ministerios.

Cabe recordar que tan pronto dejó el Gobierno Petro, Cecilia López viajó al exterior y hace pocos días regresó y encontró que le habían retirado todo su esquema de seguridad. Sin embargo, ya su esquema fue restituido por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En el Ministerio de Agricultura, presidido por Jhenifer Mujica, hay funcionarios petristas radicales que vienen promoviendo un hostigamiento contra López, incluso desde que estaba en el cargo.

Hasta ahora, a pesar de la gravedad de la información recibida, Cecilia López asegura que no está pensando en irse del país.

El sábado pasado, cuando la exministra llegó desde Estados Unidos a Bogotá, no encontró a su esquema de seguridad en el aeropuerto El Dorado. Ante esto, la exfuncionaria del Gobierno redactó un documento que hizo llegar a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Para mi sorpresa y total angustia, encuentro a mi arribo al aeropuerto El Dorado que no cuento con el apoyo de ningún vehículo, circunstancia que no me fue informada y, por lo tanto, no me permitió tomar medida diferente a pedirle a mi familia que me recogiera. A partir de ese momento, y han transcurrido dos días, no he contado con la seguridad a la cual, según la ley, tengo derecho. Como necesariamente debo realizar algunas diligencias sin la protección requerida dado mi alto nivel de riesgo los hago a ustedes, Ministerio de Agricultura y UNP, responsables de cualquier hecho que atente contra mi persona”, afirmó.

Uno de sus hijos tuvo que recogerla en una camioneta blindada y llevarla hasta su apartamento, según le contó ella a SEMANA.

Sin embargo, la UNP, a través de Twitter, confirmó que el Ministerio de Medio Ambiente no había facilitado las camionetas para su desplazamiento. El Ministerio del Interior evaluará nuevamente el nivel de riesgo de la exfuncionaria del gobierno Petro.