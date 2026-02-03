La candidata presidencial Vicky Dávila reveló un audio en el que Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, habla de una entrega de dinero para la campaña de Gustavo Petro del 2022 a través de Juan Fernando Petro.

En medio de esa denuncia cuestionó que se pueda repetir ese hecho en la campaña de Iván Cepeda, que se sabe que quiere continuar con el legado del presidente Gustavo Petro. Por eso, le solicitó a Cepeda que sea claro en la forma en la que está financiando su aspiración política.

“Que nos diga quién lo está financiando, de dónde está sacando la plata para su campaña. De dónde sale la plata para esas manifestaciones multitudinarias. De dónde sale la plata para sus viajes y todo el andamiaje de su campaña, que dista mucho de una campaña austera”, reclamó Dávila.

Vicky Dávila le pidió a Iván Cepeda medirse en un debate. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La candidata envió un mensaje a la ciudadanía. “No nos dejemos imponer presidente por parte del narcotráfico y la corrupción”, aseguró Dávila.

La periodista recordó que cuando era directora de SEMANA alertó de lo que sucedía en la campaña de Petro con la revelación de los petrovideos, el escándalo en el que quedó en evidencia la estrategia de esa aspiración, en ocasiones cuestionable.

Vicky Dávila revela explosivo audio del extraditado Pipe Tuluá: asegura que dio plata a la campaña de Petro, a través de su hermano Juan Fernando

Dávila le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a otros organismos que se investigue lo que habría sucedido con los dineros que despertaron dudas recientemente sobre las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho, en las que salieron préstamos cuestionables.

Pipe Tuluá fue extraditado a Estados Unidos. Foto: Andrés Idárraga, secretario de Transparencia X @Aidarragaf

“Qué pasó con esa plata que está entrando a la campaña de Iván Cepeda. Y se lo digo, no sé donde anda usted hoy celebrando el encuentro del presidente Petro con el presidente Trump. Hoy, lo reto aquí a un debate, le digo aquí estoy, venga y muestre las cuentas”, pidió Dávila.

La candidata aclaró que su objetivo siempre ha sido la “transparencia, la verdad y develar a los corruptos y a los criminales”. “No nos dejemos robar las elecciones, no permitamos que nos impongan presidente los narcos y los corruptos. Firmeza y decencia por la democracia y la libertad”, aseguró.

En la grabación, Pipe Tuluá menciona que habría entregado dinero a la campaña de Petro de 2022 a través de su hermano. “Creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, pues creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, afirmó.