La alerta de Vicky Dávila: “No nos vamos a dejar imponer un presidente del narcotráfico y la corrupción”

La candidata presidencial retó a Iván Cepeda a debatir sobre la financiación, tras su revelación donde Pipe Tuluá asegura haber entregado dineros a la campaña de Petro del 2022.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 8:56 p. m.
Vicky Dávila le envió el mensaje a Iván Cepeda
Vicky Dávila le envió el mensaje a Iván Cepeda Foto: SEMANA

La candidata presidencial Vicky Dávila reveló un audio en el que Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, habla de una entrega de dinero para la campaña de Gustavo Petro del 2022 a través de Juan Fernando Petro.

En medio de esa denuncia cuestionó que se pueda repetir ese hecho en la campaña de Iván Cepeda, que se sabe que quiere continuar con el legado del presidente Gustavo Petro. Por eso, le solicitó a Cepeda que sea claro en la forma en la que está financiando su aspiración política.

“Que nos diga quién lo está financiando, de dónde está sacando la plata para su campaña. De dónde sale la plata para esas manifestaciones multitudinarias. De dónde sale la plata para sus viajes y todo el andamiaje de su campaña, que dista mucho de una campaña austera”, reclamó Dávila.

Rueda de prensa precandidata presidencial Vicky Dávila, en la entrega de firmas a la Registraduria.
Vicky Dávila le pidió a Iván Cepeda medirse en un debate. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La candidata envió un mensaje a la ciudadanía. “No nos dejemos imponer presidente por parte del narcotráfico y la corrupción”, aseguró Dávila.

