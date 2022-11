“La ministra lo que está haciendo es tirando paños de agua tibia ante la moción de censura”, dice Juan Espinel, uno de los citantes del debate

Este miércoles a la una de la tarde está citada la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a la plenaria de la Cámara de Representantes para el debate de la primera moción del censura de un funcionario de Gustavo Petro.

El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, dijo en entrevista con SEMANA que la ministra ha ido “tirando paños de agua tibia” ante la moción de censura y que siente que hay incertidumbre y un silencio extraño por lo que pueda pasar en este proceso.

SEMANA: ¿Cómo se están preparando a pocas horas del debate contra la ministra Irene Vélez?

JUAN ESPINAL: La moción la vamos a liderar los seis congresistas citantes principales. Del Centro Democrático Óscar Villamizar y yo, de Cambio Radical Carolina Arbeláez, independientes Marelen Castillo, Erika Sánchez y Miguel Polo Polo. Posterior a ello, vendrán unas intervenciones del Centro Democrático y Cambio Radical y pasarán los partidos de Gobierno, los que vayan a defender la obra de la ministra y finalmente la escuchamos.

La moción de censura realmente es un juicio político. La ministra tiene que responderle a Colombia frente a su política pública, que además es nueva y se aleja de un marco normativo que existe. La ley de transición energética, el Conpes, el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Cambio Climático. ¿Cuál es realmente su verdadera política pública de transición energética justa?, la cual, ojalá no termine siendo injusta en el país y ponga en riesgo la seguridad energética de los colombianos.

Que le cuente de una vez por todas a los colombianos si van a firmar más contratos o no de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, que es fundamental para lograr la transición energética. Y cuál es su diagnóstico frente a los minerales que se necesitan frente a la transición energética, cuáles tenemos en Colombia, cuáles tendríamos que importar y cuáles serían las consecuencias económicas donde se acabe el abastecimiento de hidrocarburos, de gas y de petróleo y nos convirtamos en dependientes e importadores de hidrocarburos.

SEMANA: Recientemente la ministra Vélez ha enviado algunos mensajes diciendo que se evaluarán los contratos de exploración y explotación petrolera, ¿esto no ha calmado los ánimos?

J.E.: No han sido claros. Hay que clasificar los 180 contratos que ya están firmados. Los nuevos contratos que están en estudio técnico que ella ha manifestado que va a revisar 30 especialmente, y los nuevos contratos que se firmarían para exploración y explotación. Son tres momentos técnicos y jurídicos completamente diferentes. La ministra lo que está haciendo es tirando paños de agua tibia ante la moción de censura. Creo que se obligó a salir a tratar de bajar un poco la incertidumbre que ha generado. No es un misterio, por ejemplo, que las acciones de Ecopetrol hayan caído por causa de los anuncios de la ministra. Y si ella debilita a Ecopetrol, que en los últimos 10 años ha transferido 250 billones de pesos, que genera en el país 20.000 empleos directos y 90.000 indirectos todos los días por sus operaciones, qué va a pasar con el futuro minero energético del país. Creo que la ministra tiene que ser responsable, atendiendo el manual de funciones, los funcionarios no nos podemos extralimitar y ella tiene funciones que cumplir.

SEMANA: Es claro que a priori se pensaría que no tienen las mayorías y estos procesos generalmente nunca prosperan, ¿por qué insistir en debatir con la ministra en este espacio?

J.E.: En Colombia, desde 1991 que existe la moción de censura, nunca ha prosperado. Creo que hoy vamos a tener el espacio para entregar los argumentos técnicos de por qué la ministra debería ser removida del cargo. Ahora bien, políticamente los partidos de gobierno tomarán decisiones. Yo les hago un llamado para que sean sensatos y estoy seguro que la mayoría de los partidos de gobierno, excepto el Pacto Histórico conocen y están preocupados por las declaraciones que ha dado la ministra en materia de su política de transición energética justa y saben los riesgos que tenemos donde Colombia se convierta en un país dependiente.

El espejo lo tenemos con Europa, Rusia y Ucrania y nosotros no podemos cometer el mismo error. Son preocupantes las declaraciones de la ministra, como las que dio en días anteriores en la Comisión Quinta del Senado, donde manifestó que si fuera por ella Hidroituango no iba y hoy los colombianos estamos aplaudiendo que Hidroituango ha sincronizado la turbina 1 y 2 y que vamos a generar energía y que vamos a garantizar el 100 de la seguridad energética del país con este proyecto.

SEMANA: ¿Qué otros temas podrán tratar en el debate?

J.E.: Realmente es todo el tema del sector minero energético, de carbón, de petróleo, gas. El tema de Hidroituango hay que manifestárselo: hay que terminarlo, ahí está el 17 % de la seguridad energética del país.

SEMANA: ¿Van a hablar de las declaraciones que hizo la ministra en su momento de importar gas de Venezuela?

J.E.: Claro que sí, porque 37 millones de colombianos todos los días consumimos gas. De esos 37, el 67 % son estrato 1 y 2 que pagan un gas supremamente barato, nosotros pagamos aproximadamente entre 4 y 5 dólares cuando en otros países pagan hasta 100 dólares por la factura. Si nosotros agotamos completamente las reservas y no exploramos y producimos el gas que consumimos, la factura de todos los hogares colombianos se va a aumentar hasta 5 veces como lo ha determinado Naturgas.

SEMANA: ¿Cómo está el respaldo y cuándo se daría la votación de la moción?

J.E.: Jurídicamente el presidente (de la Cámara) tiene entre 3 y 10 días siguientes al debate para citar a la votación. Uno acá responde por el voto de uno. Especialmente, nosotros respondemos por los votos de nuestro partido Centro Democrático que somos 15 representantes, Cambio Radical que también son citantes e independientes. Esperemos qué pasa. La verdad nunca había visto una moción de censura tan inusual políticamente en el ambiente que estamos viviendo en la Cámara. Todos muy callados, muy discretos y eso quiere decir que hay mucha incertidumbre generada políticamente por la ministra en el Congreso.