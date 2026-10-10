“La plata es sagrada”: Gobierno De La Espriella endurece la lucha contra la corrupción y destaca el bloque de búsqueda

El presidente Abelardo De La Espriella ha adoptado como consigna de su Gobierno la premisa de que “la plata de los colombianos es sagrada”. Con un discurso directo y acciones inmediatas, el mandatario busca transformar la administración de los recursos públicos, advirtiendo que cualquier acto de corrupción en sectores clave como la salud, la alimentación escolar o la infraestructura vial y educativa tendrá consecuencias severas.

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A través de un video publicado por la Presidencia de la República, el vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, insistió en el mensaje que ha venido enviando el jefe de Estado para cuidar la plata de los colombianos.

Soto reiteró el mensaje que envió De La Espriella en un reciente encuentro con alcaldes y gobernadores, donde enfatizó que no se tolerará el robo de recursos públicos. Ante el silencio de los mandatarios locales tras su advertencia, el presidente les reclamó con ironía y una sonrisa: “¿Por qué no aplaudan?”.

Manifestó que esta postura firme del presidente de la República se ha hecho evidente en regiones como Sucre y Sincelejo, donde ha advertido con absoluta claridad que no trabajará bajo esquemas de corrupción, dejando de lado los protocolos para confrontar a los poderes locales.

También se refirió a las instrucciones que impartió el mandatario colombiano en el departamento de Córdoba a la ministra de Educación, para ejercer una estricta inspección y vigilancia sobre la Universidad de Córdoba y su rector, con el fin de evitar que la institución caiga en dinámicas politiqueras y asegurar que pertenezca a los estudiantes y a la comunidad.

Destacó que la política de cero tolerancia también se aplica dentro de su propio gabinete. Mencionó que el presidente solicitó la insubsistencia del director de Bomberos, Germán Miranda, tras conocer actuaciones calificadas como claramente corruptas, con lo que busca marcar un precedente.

Para institucionalizar esta lucha y “llegar antes del robo”, el Gobierno destaca la creación del “bloque de búsqueda contra la corrupción”, el cual estará liderado por Cristina Lombana en su rol de secretaria de transparencia.

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Soto destacó que este bloque, con “carácter de hierro”, se encargará de auditar contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades y beneficiarios reales, empleando incluso agentes encubiertos dentro del marco de la ley para evitar que los capitales ilícitos sean sacados del país.

Así mismo, dejó claro que no soltará el “espejo retrovisor” para investigar la gestión de la administración anterior. “No se persigue gente por política, se persigue la plata. Y cuando hay razones para denunciar, simplemente se denuncia”, se destaca en el mensaje de la Presidencia de la República.

En este sentido, se ha ordenado una auditoría forense profunda al contrato interadministrativo 1166 de 2026 del programa Ciberpaz, suscrito entre el Ministerio de las TIC del gobierno de Gustavo Petro y la Universidad de Pamplona por un valor cercano a los 15.000 millones de pesos.

La ministra Alexandra Falla tiene una orden del presidente De La Espriella: “Que el país sepa en qué se gastó cada peso, cuánto costó, dónde y quién participó, quién certificó y qué recibió nuestro país en el marco de ese contrato. Auditoría forense”.

“Se acabó la fiesta”, concluye el mensaje oficial, proyectando un gobierno que respalda a los funcionarios honestos y persigue el dinero público desviado para construir lo que denominan la “patria milagro”.