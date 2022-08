“Liberación de militares es un gesto importante para reiniciar los diálogos de paz”: alto comisionado de Paz al ELN

El pasado miércoles 17 de agosto, la guerrilla del ELN liberó a seis policías y militares que tenían secuestrados. En las últimas horas, la Oficina del alto comisionado para la Paz, a cargo de Danilo Rueda, se pronunció sobre ese hecho.

Dijo que reconocen la intención del grupo armado criminal de liberar a los secuestrados. “Valoramos muy positivamente la decisión unilateral de la guerrilla del ELN de liberal a seis integrantes de nuestras Fuerzas Militares que se encontraban en su poder en el departamento de Arauca”, aseguró la oficina del alto comisionado para la Paz.

Sobre la liberación de seis integrantes de las Fuerzas Militares por parte de la guerrilla del ELN: ⬇️ pic.twitter.com/T84gUR8P8j — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) August 19, 2022

Agregó que reconoce el hecho como un “gesto importante” en la construcción de las bases para reiniciar los diálogos para esas conversaciones. “Su actuación aliviana la zozobra de los cautivos y sus familias y es un signo a la sociedad de su voluntad para avanzar en el tejido de la paz”, señaló la entidad.

Asimismo, agradeció por esa gestión a la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo por el papel humanitario que cumplieron en medio de ese proceso.

La liberación de los uniformados se llevó a cabo en el departamento de Arauca. El grupo guerrillero aseguró que lo hicieron como “gesto de voluntad” para retomar esas negociaciones.

“Se ha tomado la decisión de hacer entrega de los prisioneros de guerra, que unidades del Frente de Guerra oriental han neutralizado en acción de registro y control territorial”, dijeron. Mencionaron que con ese hecho quieren expresar su voluntad política para avanzar en ese proceso de conversaciones con el gobierno de Gustavo Petro.

“La voluntad del presidente Gustavo Petro de reconocer los anteriores compromisos que ha hecho el Estado colombiano con el ELN, de respetar los protocolos pactados, de reconocer la legitimidad de nuestra Delegación, de garantizar las medidas políticas y jurídicas que permitan la reanudación de las conversaciones en la búsqueda de la paz con transformaciones y justicia social”, expresaron.

Los uniformados liberados son: el sargento viceprimero Jovan David Rudas Sabogal, el cabo primero José Ángel Yate Yate, el patrullero Mauro de Jesús Muñoz Vergara, Milton Alexander Moreno Duarte, Sheman Santana González y Gustavo Anacona Acosta.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ha expresado su intención de adelantar diálogos con ese grupo armado. Recientemente estuvo en Cuba junto al canciller Álvaro Leyva y el senador Iván Cepeda, haciendo ese primer acercamiento del actual gobierno.

“Este gobierno anuncia oficialmente que reconoce la legitimidad de la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la búsqueda de la paz”, dijo el alto comisionado de Paz.

Los delegados del Gobierno que viajaron a la isla anunciaron se adoptarán todas las medidas políticas y jurídicas tanto en el derecho interno del país como en materia internacional, para garantizar las condiciones que permitan el reinicio de las negociaciones con esa guerrilla.

“Constatamos que el ELN comparte la voluntad de paz del Gobierno colombiano, que escuchan las voces de múltiples sectores de la sociedad, que desde los territorios y diversas instancias están clamando por una solución dialogada al conflicto armado. En las reuniones sostenidas, la delegación ha anunciado que el ELN dará los pasos necesarios para reanudar la mesa de conversaciones”, anunciaron.

El restablecimiento de las negociaciones con esa guerrilla ha generado profundos cuestionamientos en diversos sectores que no ven con buenos ojos que se adelanten esos diálogos, por los múltiples crímenes que ha cometido ese grupo armado en contra de la población civil y contra la fuerza pública y militar.

El exembajador de Colombia en Estados Unidos Francisco Santos cuestionó que el restablecimiento de las relaciones con Venezuela pasa por mirar la presencia de ese grupo armado en la frontera entre ambos países.

“El ELN está tranquilo, todas sus cabezas están allá, hay un montón. Esa debería ser de las primeras peticiones. Yo le digo una cosa: estas relaciones no producirán mayores cambios distintos a un comercio y una cosa causal e importante, pero no irá al grano de la relación. Maduro necesita al ELN para sobrevivir, necesita el narcotráfico para manejar su economía y no entregará ninguno de los dos”, dijo Santos.